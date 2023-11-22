«Хамас» освободит двух пленных россиянок после прекращения огня с Израилем

Две женщины с российским гражданством, захваченные в заложники боевиками «Хамаса» на юге Израиля 7 октября, будут освобождены сразу после вступления в действие режима о прекращении огня. Об этом сообщил глава отдела внешних связей «Хамаса» Басем Наим.

«У меня пока нет точной информации по этому поводу, но, по моей информации, две россиянки будут освобождены сразу после прекращения огня»,— сказал представитель движения агентству «РИА Новости».

Однако он также сообщил, что «Хамас» пока не решил, попадут ли они в число первых освобождаемых заложников. Списки заложников, которые подлежат освобождению, составляются при участии Катара, Египта и США.

Сегодня, 22 ноября, стало известно, что «Хамас» и Израиль заключили соглашение об установлении в секторе Газа четырехдневного перемирия в обмен на освобождение 50 израильских заложников и 150 палестинских заключенных.

Как сообщает телеканал I24 со ссылкой на документ о перемирии, Израиль будет продлевать режим прекращения огня на 24 часа после освобождения группы из десяти заложников. Список заложников, подлежащих освобождению, будут передавать Израилю вечером накануне. Посредником в обмене будет Красный Крест.

Как сообщал МИД Катара, о старте гумпаузы в секторе Газа объявят в течение 24 часов. По данным источников The New York Times, обмен заложниками пройдет не раньше 23 ноября.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ» «Израиль пошел на сделку с "Хамасом"».

Анастасия Ларина