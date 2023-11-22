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Коммерсантъ FM
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Акции Сбербанка подорожали до максимального с января 2022 года значения

В ходе сегодняшних торгов на Мосбирже акции Сбербанка (MOEX: SBER) дорожали до 285,85 руб. за акцию. Последний раз бумаги Сбербанка достигали такой цены 13 января 2022 года.

6 декабря Сбербанк представит обновленную дивидендную политику. Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета за октябрь составила 132,9 млрд, за десять месяцев — 1,26 трлн руб. По итогам года банк ожидает рекордную прибыль.

Минфин заложил в проект бюджета дивиденды Сбербанка от 50% прибыли. Дивиденды за 2023 год планируются на уровне 750 млрд руб. Глава Сбербанка Герман Греф говорил, что помимо рекордной прибыли в текущем году, в следующем году также ожидается положительная динамика бизнеса.

Как выяснил ранее «Ъ», большинство крупнейших российских банков, включая системно значимые, присоединились или планируют подключиться к сервису Сбербанка оплаты по QR-коду. В результате с начала года оборот платежей в сервисе вырос в четыре раза, а количество операций — в шесть раз.

Подробнее об этом читайте в материале «"Сбер" провел общий сбор».

Анастасия Ларина

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