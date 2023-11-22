Forbes описал схему ЦБ по обмену заблокированных активов россиян

Центробанк представил на встрече с участниками финансового рынка схему по обмену заблокированных активов россиян на замороженные деньги иностранцев в РФ, узнал Forbes. Предполагается, что процедура будет запущена не раньше 2024 года и будет проходить без участия биржевых площадок.

Схема ЦБ состоит из четырех этапов и девяти шагов.

Организатор торгов и депозитарии будут предлагать россиянам с заблокированными активами продать их на торгах и оформить оферту с предложением выкупа пакета иностранных бумаг изначальной стоимостью до 100 тыс. руб. Россияне должны будут отправить оферту торговой площадке через брокера, брокер проведет «стоимостный контроль», депозитарий обособит иностранные акции, то есть будет учитывать в депозитарии отдельно. После этого торговая площадка сформирует пул ценных бумаг и поделит их на лоты. Организатор торгов выступит с предложением к нерезидентам, у которых есть счета типа «С», на которых заблокированы рубли. В случае согласия иностранцы должны подать заявление об участии в торгах и дать своему банку поручение перевести деньги со счета типа «С» на счет торговой площадки. Если торги состоятся, то деньги за выкупленные бумаги переводятся брокеру, который зачислит их на счет российских инвесторов. Депозитарий организатора торгов должен будет открыть транзитный счет и зачислить туда выкупленные иностранные акции, после чего нерезиденты смогут вывести активы в иностранные депозитарии. Если торги не состоятся, то деньги иностранцев вернутся на счета типа «С», а с ценных российских бумаг будет снято обособление.

Организатором торгов будет точно не биржа, утверждает источник Forbes в брокерской компании. По данным издания, процедура будет занимать 45 дней. Один из собеседников Forbes отметил, что реализация схемы может столкнуться с трудностями. Например, непонятно, как будет определяться стоимость пакета ценных бумаг. Кроме того, бумаги будут продаваться лотами, значит, нерезидент не сможет выбрать только нужные ему активы.

Президент Владимир Путин 8 ноября подписал указ о дополнительных временных мерах, связанных с обращением иностранных ценных бумаг. Он позволяет запустить процесс обмена заблокированными активами стоимостью в пределах 100 тыс. руб.

О том, как может работать схема,— в материале «Ъ FM» «Обмен активов укладывают в схему».

Леонид Уварчев