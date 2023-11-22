Forbes описал схему ЦБ по обмену заблокированных активов россиян
Центробанк представил на встрече с участниками финансового рынка схему по обмену заблокированных активов россиян на замороженные деньги иностранцев в РФ, узнал Forbes. Предполагается, что процедура будет запущена не раньше 2024 года и будет проходить без участия биржевых площадок.
Схема ЦБ состоит из четырех этапов и девяти шагов.
- Организатор торгов и депозитарии будут предлагать россиянам с заблокированными активами продать их на торгах и оформить оферту с предложением выкупа пакета иностранных бумаг изначальной стоимостью до 100 тыс. руб.
- Россияне должны будут отправить оферту торговой площадке через брокера, брокер проведет «стоимостный контроль», депозитарий обособит иностранные акции, то есть будет учитывать в депозитарии отдельно. После этого торговая площадка сформирует пул ценных бумаг и поделит их на лоты.
- Организатор торгов выступит с предложением к нерезидентам, у которых есть счета типа «С», на которых заблокированы рубли. В случае согласия иностранцы должны подать заявление об участии в торгах и дать своему банку поручение перевести деньги со счета типа «С» на счет торговой площадки.
- Если торги состоятся, то деньги за выкупленные бумаги переводятся брокеру, который зачислит их на счет российских инвесторов. Депозитарий организатора торгов должен будет открыть транзитный счет и зачислить туда выкупленные иностранные акции, после чего нерезиденты смогут вывести активы в иностранные депозитарии. Если торги не состоятся, то деньги иностранцев вернутся на счета типа «С», а с ценных российских бумаг будет снято обособление.
Организатором торгов будет точно не биржа, утверждает источник Forbes в брокерской компании. По данным издания, процедура будет занимать 45 дней. Один из собеседников Forbes отметил, что реализация схемы может столкнуться с трудностями. Например, непонятно, как будет определяться стоимость пакета ценных бумаг. Кроме того, бумаги будут продаваться лотами, значит, нерезидент не сможет выбрать только нужные ему активы.
Президент Владимир Путин 8 ноября подписал указ о дополнительных временных мерах, связанных с обращением иностранных ценных бумаг. Он позволяет запустить процесс обмена заблокированными активами стоимостью в пределах 100 тыс. руб.
О том, как может работать схема,— в материале «Ъ FM» «Обмен активов укладывают в схему».