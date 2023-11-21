Более половины месячной нормы осадков выпало в Ульяновске

За понедельник, 20 ноября, в Ульяновске выпало более половины месячной нормы осадков — 16,5 мм. Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Администрация Ульяновска

«Для предотвращения образования гололеда за ночь использовано 247 т пескосоляной смеси и 4,5 т твердого реагента. С улиц Ленина, Железной Дивизии и Дворцовой вывезено 20 самосвалов снега, днем продолжится вывоз снежных масс с перекрестков»,— говорится в сообщении.

С утра вторника в уборке улиц в Ульяновске задействовано около 960 дворников. Трамвайные пути чистили два спецвагона, остановки – четыре трактора МУП «Ульяновскэлектротранс».

Георгий Портнов