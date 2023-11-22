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Коммерсантъ FM
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«Ростех» передал Минобороны третью за год партию новых бомбардировщиков Су-34

Минобороны в рамках гособоронзаказа получило от «дочки» «Ростеха» — Объединенной авиастроительной корпорации — третью за год партию новых бомбардировщиков Су-34. Число полученных истребителей не называется.

«Су-34 составляют важную часть ударной мощи российской фронтовой авиации. Эти машины по достоинству оценили летчики, и сегодня фронтовые бомбардировщики активно применяется в зоне СВО»,— говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.

Первую партию бомбардировщиков Су-34 Минобороны получило в июне, вторую — в октябре. В сентябре источники ТАСС говорили, что Су-34 впервые применил ракету «Кинжал» в ходе боевых действий. В том же месяце, по данным «РИА Новости», истребители оснастили крылатыми ракетами большой дальности.

Анастасия Ларина

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