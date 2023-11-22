Зеленский выразил готовность обсудить с Трампом его мирный план

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить с бывшим президентом США Дональдом Трампом предложенный им план по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. При этом он считает, что сами украинцы согласятся не на все предложения американского экс-президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский и Дональд Трамп в 2019 году

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Владимир Зеленский и Дональд Трамп в 2019 году

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Корреспондент телеканала Fox News Бенджамин Холл прибыл в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. Он напомнил украинскому президенту, что ранее Дональд Трамп заявлял, что сможет завершить российско-украинский конфликт за 24 часа.

«Давайте поговорим с ним и дадим ему возможность показать, какие шаги в его формуле мира»,— заявил президент Украины. На уточняющий вопрос, готов ли он встретиться с бывшим президентом США и обсудить его предложения господин Зеленский ответил: «Я готов. Конечно, если у него есть четкий мирный план, он может поделиться им со мной».

Господин Зеленский согласился, что боевые действия можно остановить, «если отдать России Донбасс и Крым». В то же время президент Украины подчеркнул, что, по его мнению, «наша страна не будет согласна на такой мирный план».

Дональд Трамп неоднократно говорил, что сможет завершить российско-украинский конфликт за 24 часа. Он также уверял, что сможет убедить европейских союзников тратить больше денег на Украину. Владимир Зеленский предложил господину Трампу приехать на Украину, чтобы при личной встрече объяснить у невозможность завершить конфликт с Россией за сутки. Бывший президент США отказался.

Подробнее о помощи США Украине — в материале «Ъ» «Разведка Ллойдом».