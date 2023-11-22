Politico: Израиль бил по гуманитарным объектам Газы, несмотря на просьбы США

Администрация Джо Байдена несколько недель передавала Израилю информацию о местонахождении гуманитарных групп в Газе, чтобы предотвратить удары по ним, сообщили источники Politico. Однако Израиль продолжал атаковать эти объекты.

США не меньше месяца передавали информацию, которая включала GPS-координаты ряда медучреждений, таких как больница Аш-Шифа, и маршруты передвижения гуманитарных групп. Несмотря на это Израиль продолжал операции против «Хамаса» в местах оказания помощи, включая больницы или территории вблизи учреждений. Это приводило к разрушению зданий, блокированию поставок топлива и других важных материалов.

Как отмечает Politico, неясно, составили ли США список объектов, по которым нельзя наносить удары, или передаваемая информация являлась разовыми рекомендациями.

Война Израиля и «Хамаса» в секторе Газа длится с 7 октября. ЦАХАЛ считает больницы и скорую в Газе законными военными целями, потому что, как утверждается, они используются бойцами палестинского движения. Международные организации неоднократно заявляли об обстрелах больниц и машин скорой помощи.

Сегодня Израиль и «Хамас» сообщили, что согласовали условия по возвращению части заложников и перемирия. Предполагается, что о старте четырехдневного прекращения огня будет объявлено в течение 24 часов.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Израиль пошел на сделку с "Хамасом"».

Леонид Уварчев