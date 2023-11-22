У КПП в Мурманской области 300 иностранцев ожидают перехода в Финляндию

У контрольно-пропускного пункта «Салла», расположенного в Кандалакшском районе Мурманской области, около 300 иностранцев ожидают прохода через границу в Финляндию. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он назвал сложившуюся на КПП ситуацию гуманитарным кризисом.

По словам губернатора, 300 человек из более 10 иностранных государств ожидают прохода «днями». «Со своей стороны оказываем всестороннюю поддержку, чтобы они не стояли на морозе в условиях нашего Крайнего Севера. Мы размещаем их, а также установили пункты обогрева. Там люди могут погреться, поесть и даже просто выпить горячего чая»,— написал господин Чибис в Telegram-канале.

С 18 ноября до 18 февраля 2024 года Финляндия закрыла четыре из девяти КПП на границе с Россией — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала». Решение объяснили наплывом беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, прибывающих с территории России. По данным властей Финляндии, поток беженцев на границе с Россией с 32 человек за весь октябрь увеличился до 415 человек только за половину ноября.

20 ноября был расформирован пункт обогрева для временного размещения мигрантов на границе с Финляндией близ города Костомукша в Карелии. Свыше 150 беженцев, находившихся в пункте обогрева, задержала полиция, поскольку у них были истекшие российские визы, сообщали местные власти.

О том, как европейские страны следуют примеру Финляндии — в публикации «Ъ» «Финский финт заразителен».

Лусине Баласян