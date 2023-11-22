Этапом от УДО

Как стало известно “Ъ”, очередная попытка осужденного за мошенничество бывшего гендиректора АО «Воентелеком» Александра Давыдова условно-досрочно выйти на свободу обернулась неудачей. Впрочем, на этот раз препятствием стала уже не позиция прокуратуры, дважды добивавшейся отмены положительных решений Бабушкинского суда столицы, а отсутствие осужденного. Пока дело рассматривалось в апелляции, того успели этапировать для отбытия наказания в Санкт-Петербург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Давыдов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Давыдов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Бывший гендиректор АО «Воентелеком» Александр Давыдов, осужденный за хищения у Минобороны около 1,4 млрд руб., предпринял третью попытку выйти условно-досрочно на свободу. Два его предыдущих прошения Бабушкинский райсуд Москвы удовлетворил, но апелляционная инстанция по требованию прокуратуры их отменила.

Третье рассмотрение ходатайства оказалось самым быстрым: в ходе слушаний выяснилось, что, пока дело Александра Давыдова передавалось из Мосгорсуда в Бабушкинский суд, фигуранта успели этапировать для отбытия наказания в Санкт-Петербург. Сейчас он находится в колонии в городе Колпино, в райсуд которого из столицы и было переадресовано ходатайство осужденного об УДО.

Как уже рассказывал “Ъ”, Бабушкинский суд дважды — в феврале и июле 2023 года — удовлетворял прошение Александра Давыдова о досрочном выходе на свободу (срок истекает 28 ноября 2024 года). Однако по требованию прокуратуры апелляционная инстанция оба раза эти решения отменяла. При этом представитель надзора всякий раз приводил фактически одни и те же аргументы в пользу того, что фигурант не заслуживает снисхождения. В первую очередь он обращал внимание на несостоятельность вывода суда первой инстанции о том, что претендент на УДО принимал меры к погашению ущерба. «Возмещенный ущерб несоизмерим с причиненным государству и является незначительным. Доказательств объективной невозможности осужденного принять более существенные меры к восстановлению прав потерпевшего защитой не представлено. К тому же рассчитываться осужденный начал лишь после возникновения у него права на обращение с ходатайством об УДО»,— отмечал прокурор.

Ссылался представитель надзора и на «отрицательную позицию» администрации столичного СИЗО-4 («Медведь»), где начиная с 21 октября 2022 года, когда приговор вступил в законную силу, содержался Александр Давыдов. Там он успел получить «устный выговор за передвижение по территории исправительного учреждения вне строя» и две благодарности — «за активное участие в культурно-массовых мероприятиях и за хорошее поведение и добросовестное отношение к труду». Причем последние Александр Давыдов, как выяснилось, также заработал только после того, как смог претендовать на досрочный выход на свободу.

Теперь оценить возможность выхода экс-гендиректора «Воентелекома» на свободу на год раньше срока предстоит уже Колпинскому райсуду Санкт-Петербурга.

Напомним, что четыре года и два месяца за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Александр Давыдов получил в особом порядке в октябре прошлого года и практически сразу же ходатайствовал об УДО. Еще целый ряд «досудебщиков» был осужден по этому делу чуть раньше. При этом большинство фигурантов уже успели выйти на свободу как раз условно-досрочно. Сейчас в 235-м гарнизонном военном суде Москвы продолжается процесс по делу бывшего заместителя начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова и двух его предполагаемых сообщников. Об участии в хищениях высокопоставленных военных следствию в рамках досудебных соглашений рассказали несколько обвиняемых, в том числе и Александр Давыдов.

Олег Рубникович