Двум муниципалитетам Орловщины возместят расходы на содержание беженцев

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал пять постановлений о возмещении муниципалитетам затрат на содержание и питание беженцев из Украины и других регионов РФ в пунктах временного размещения. Документы были опубликованы на сайте областного правительства. Общая сумма компенсаций составит 2,6 млн руб.

Согласно постановлениям, Мценску будет направлено 2,3 млн руб., Хотынецкому району — 280,7 тыс. руб.

Ранее аналогичные постановления выпустили власти Белгородской и Воронежской областей. Первый регион готов выделить муниципалитетам 77 млн руб., второй — 329 млн.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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