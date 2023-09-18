Муниципалитетам Воронежской области возместят 329 млн рублей затрат на беженцев

Воронежу, Борисоглебску и 19 районам Воронежской области могут возместить 329,3 млн руб. затрат на размещение и питание беженцев в мае и июне 2023 года. Проект соответствующего постановления был опубликован на сайте правительства региона. Под вынужденными переселенцами в документе понимаются «граждане РФ, иностранные граждане и граждане без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, а также субъектов РФ, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования». В Черноземье средний уровень реагирования 19 октября 2022 года был установлен в Белгородской, Воронежской и Курской областях.

Согласно проекту постановления, самая большая компенсация положена Воронежу — 190,1 млн руб. Еще 39,1 млн руб. могут выделить Рамонскому району, 16,6 млн руб. — Павловскому району, 14 млн руб. — Новоусманскому району, 13,7 млн руб. — Россошанскому району, 12,8 млн руб. — Калачеевскому району. От 1 до 8 млн руб. должны получить Бобровский, Богучарский, Бутурлиновский, Кантемировский, Лискинский, Нижнедевицкий, Ольховатский, Острогожский, Поворинский, Подгоренский и Таловский районы, а также — Борисоглебск. 405 тыс. руб. запланированы для Воробьевского района, 268,6 тыс. руб. — для Каменского. Меньше всего может быть выделено Каширскому району — 41,2 тыс. руб.

В конце августа облправительство постановило распределить между Воронежем, Борисоглебском и 19 районами 161 млн руб. на возмещение аналогичных затрат. Согласно постановлению властей, самая большая сумма в 94 млн руб. была положена областному центру, самая маленькая в 39,8 тыс. руб. — Каширскому району.

Алина Морозова

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