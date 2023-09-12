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Муниципалитетам Белгородской области возместят 77 млн рублей на содержание беженцев

Правительство Белгородской области постановило выделить десяти муниципалитетам 77 млн руб. из областного бюджета на возмещение расходов на содержание вынужденных переселенцев в 2023 году. Документ был опубликован на сайте правительства региона. Большую часть средств — 56,6 млн руб. — получит Белгород.

Ещё 9,7 млн руб. выделят Старооскольскому городскому округу, 5,8 млн руб. — Белгородскому району, 3,2 млн руб. — Губкинскому горокругу. Остальные муниципалитеты получат суммы ниже 1 млн руб.:

  • Алексеевский горокруг — 551,6 тыс. руб.;
  • Борисовский район — 494 тыс. руб.;
  • Корочанский район — 322,2 тыс. руб.;
  • Краснояружский район — 233,7 тыс. руб.;
  • Ракитянский район — 70 тыс. руб.;
  • Волоконовский район — 43,4 тыс. руб.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков подписал постановление о подготовке «безопасных районов» области, в которые можно эвакуировать население в случае военных конфликтов.

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Алина Морозова

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