Дарья Трепова не признает свою вину в совершении теракта на Университетской набережной

Обвиняемая во взрыве в кафе на Университетской набережной Дарья Трепова (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) не признает свою вину в совершении теракта. Она утверждает, что лишь передала бюст военкору Владлену Татарскому, но не знала, что он начинен взрывчаткой. Об этом из зала 1-го Западного окружного военного суда в Санкт-Петербурге, где проходит выездное заседание, 15 ноября сообщает корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Треповой предъявлено обвинение по трем статьям: подделка документов, незаконный оборот взрывных устройств, теракт. Вину она признала только в подделке документов (ч 4. ст. 327 УК РФ).

По версии следствия, она получила 132 тысячи рублей на криптокошелек в рамках подготовки убийства Владлена Татарского. Трепова это также отрицает.

При этом второй фигурант, Дмитрий Касинцев, которому вменяют укрывательство подозреваемой после совершения теракта, вину признает, однако не согласен с квалификацией. Он считает, что речь идет о более мягком «несообщении о преступлении».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что перед сегодняшним заседанием суда Дарья Трепова, по некоторых данным, не прошла полиграф.

Взрыв в петербургском кафе, расположенном на Университетской набережной Васильевского острова, произошел 2 апреля 2023 года. Там в это время проходила встреча военного корреспондента и блогера Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский, с подписчиками его Telegram-канала. Военкор в результате взрыва погиб, 52 человека получили ранения. По версии следствия, Дарья Трепова принесла на встречу статуэтку, начиненную взрывчаткой, и вручила ее блогеру. Статуэтка взорвалась.

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