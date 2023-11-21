Губернатор Самарской области посетил Снежное

Глава Самарской области Дмитрий Азаров прибыл в город Снежное в Донецкой народной республики, о чем анонсировал «Ъ-Волга» в понедельник. Губернатор в течение недели находится за пределами региона.

Дмитрий Азаров приехал в подшефный Самарской области город Снежное, чтобы проверить объекты, которые готовятся к запуску совместно с самарскими специалистами. Помимо жилых дорог ремонтируются дороги и обновляется коммунальная инфраструктура.

О сроках рабочей командировки Дмитрия Азарова не сообщается. За время своего недельного отсутствия он успел назначить трех региональных министров и главу регионального управления ЗАГС.

Евгений Чернов