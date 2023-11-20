Назначена глава управления ЗАГС Самарской области
Екатерина Мельник заняла пост руководителя управления ЗАГС Самарской области. Решение о назначении принял губернатор Дмитрий Азаров. Об этом сообщает региональное правительство.
Также руководитель регионального управления ЗАГС представила на встрече с главой Самарской области доклад о ключевых итогах работы ведомства. В числе прочего она рассказала о цифровизации: были оцифрованы все фонды на хранении в региональных органах ЗАГС.
Екатерина Мельник отметила, что Самарская область была среди десяти субъектов РФ, которые одними из первых выполнили указанную задачу. Это дало толчок к развитию ряда государственных цифровых сервисов, среди которых – «Рождение ребенка». Он представляет собой комплекс электронных госуслуг для молодых родителей.