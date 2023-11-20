Николай Абашин назначен главой минсельхоза Самарской области

Николай Абашин назначен министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Чиновник возглавляет ведомство с сентября 2018 года. До этого он работал главой администрации Кинельского района.

По данным главы минсельхоза региона, самарские аграрии в этом году собрали 2,6 млн т зерна при средней урожайности 23,4 ц/га.

Сегодня также стало известно, что министерством образования Самарской области продолжит руководить Виктор Акопьян.

Андрей Сазонов