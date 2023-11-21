Прокуратура возбудила дело из-за повреждения дома-памятника на канале Грибоедова

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга по итогам совместной с КГИОП проверки соблюдения законодательства об объектах культурного наследия возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение памятников истории и культуры).

Как сообщили 21 ноября в надзорном ведомстве, нарушения закона о памятниках зафиксировано на объекте культурного наследия «Дом П.Т. Лесникова», расположенном по адресу: набережная канала Грибоедова, д. 18-20, лит. А. Проверка показала, что оконный проем, являющийся предметом охраны, там переоборудовали в дверь. При этом задание КГИОП на проведение работ не выдавалось, проектная документация не согласовывалась.

Ход и результаты расследования в настоящий момент находятся на контроле районной прокуратуры, уточнили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что к возбуждению уголовного дела в Петербурге также привели повреждения исторического здания на Большой Конюшенной улице.

До этого КГИОП подал иск к предпринимателю, прорубившему дверь в Доме Макаровых (Бернштейна) на Васильевском острове.

Подробнее о той истории — в материале «Ъ-СПб» «Зарубили дверь».

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