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Коммерсантъ FM
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Глава ФНС доложил Путину о росте перечисленных в бюджет налогов

Руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров доложил президенту России Владимиру Путину о росте перечислений в бюджет за первые 10 месяцев 2023 года на 3,6 трлн руб. по сравнению с прошлым годом. С января по октябрь размер поступления налогов в него составил 37,6 трлн руб. К концу года планируется перечислить 46 трлн руб. налогов.

Даниил Егоров (слева) и Владимир Путин

Даниил Егоров (слева) и Владимир Путин

Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ

Даниил Егоров (слева) и Владимир Путин

Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ

«Мы видим по результатам 10 месяцев, то мы уже вышли на 37,6 трлн. Это плюс, по сути, 3,6 трлн руб. к прошлому году»,— сказал господин Егоров во время встречи с президентом, которая прошла вчера поздно вечером (пресс-служба Кремля сообщила о ней утром).

К концу 2023 года, по его словам, сборы налогов составят 46 трлн руб., что на 9% больше, чем в 2022 году (42 трлн руб.). Даниил Егоров уточнил, что ненефтегазовые доходы за 10 месяцев превысили 3,2 трлн руб. «У нас очень неплохо уже сейчас себя чувствует и налог на прибыль, если говорить о ненефтегазовых доходах, — плюс 20%. НДС — плюс 11%. Страховые взносы — плюс 29%. Там плюс платежи за прошлый год, по которым отсрочку людям делали, компаниям по тому году. НДФЛ — рост 13%, что соответствует общему росту зарплаты в стране»,— сказал руководитель ФНС.

Глава ФНС добавил, что количество проверок в налоговой системе сократилось с 8 тыс. в 2022 году до 4 тыс. в 2023 году. В этом году также изменилась система платежей по налогам — все счета граждан переведены в один.

Министр финансов России Антон Силуанов в июле заявил, что дефицит федерального бюджета в этом году может превысить прогнозируемые 3 трлн руб. В октябре Минфин оценил дефицит федерального бюджета по итогам девяти месяцев в 1,699 трлн руб., или 1% ВВП. Министерство ожидает, что из-за крупных трат в декабре дефицит в 2023 году составит в итоге 1,8% ВВП.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Слабеющий рубль закрывает дефицит».

Петр Бузлаев

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