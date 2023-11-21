В Тамбове со второго раза выбрали подрядчика для ремонта школы за 233 млн рублей

Контракт на капитальный ремонт школы №35 на улице Сенько в Тамбове получила местная компания «Тамбовинвестстрой». Она победила в повторном аукционе, снизив начальную цену контракта на 2,99%: с 240 млн до 233,2 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Первые торги были объявлены в конце октября и отменены спустя пять дней без объяснения причин.

В аукционе участвовали две компании. Название второй не раскрывается, однако известно, что она готова была выполнить работы за ту же сумму.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Тамбовинвестстрой» было зарегистрировано в 2013 году для строительства автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором и бенефициаром выступает Мушег Мартиросян. Выручка общества в 2022 году снизилась на 5% по сравнению с 2021-м (с 1,1 млрд до 1 млрд руб.), чистая прибыль увеличилась на 17% (с 6,4 млн до 7,5 млн руб.). С 2017 года компания получила 86 госконтрактов на 3,6 млрд руб. В тройку крупнейших заказчиков входит областное учреждение «Тамбовавтодор» (468,1 млн руб.).

Школа на улице Сенько была построена в 1964 году. Подрядчику предстоит отремонтировать ее в 109 этапов с 1 января 2024 года по 30 июля 2025-го. За это время ему нужно будет обновить кровлю, фасады и коммуникации, установить новую систему видеонаблюдения, пожарную сигнализацию, системы оповещения и управления эвакуацией, а также турникеты на входе в школу.

О том, как на Тамбовщине строят школы в рамках концессий, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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