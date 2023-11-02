В Тамбове отменили поиск подрядчика для капремонта школы за 244 млн рублей

Муниципальное учреждение «Инвестиционно-строительный центр Тамбова "Инвестор"» отменило аукцион по выбору подрядчика для капитального ремонта школы №35 на улице Сенько, открытой 59 лет назад — в 1964 году. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Начальная цена работ составляла 243,9 млн руб.

Предметом контракта было обновление кровли, фасадов и коммуникаций, установка новой системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, а также турникетов на входе в школу. Выполнить работы нужно было с 1 января 2024 года по 30 июля 2025-го в 111 этапов.

Ранее губернатор Тамбовской области Максим Егоров заявил, что правительство региона направит на капремонт 20 школ в 2024–2025 годах 1,7 млрд руб.

О том, как на Тамбовщине строят школы в рамках концессий, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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