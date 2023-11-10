В Тамбове ищут подрядчика для капитального ремонта школы за 240 млн рублей

Муниципальное учреждение «Инвестиционно-строительный центр Тамбова "Инвестор"» объявило повторный аукцион по выбору подрядчика для капитального ремонта школы №35 на улице Сенько, открытой 59 лет назад — в 1964 году. С прошлого тендера начальная цена контракта снизилась на 3,5 млн руб.: с 243,9 млн до 240,4 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Также сократилось количество этапов выполнения работ — со 111 до 109. Подрядчику предстоит обновить кровлю, фасады и коммуникации, установить новую систему видеонаблюдения, пожарную сигнализацию, системы оповещения и управления эвакуацией, а также турникеты на входе в школу. Исполнить условия контракта необходимо с 1 января 2024 года по 30 июля 2025-го.

Заявки на участие в новом аукционе можно подавать до 13 ноября, итоги планируется подвести 15 ноября.

Первые торги были отменены спустя пять дней после их объявления, причина такого решения не пояснялась.

Ранее губернатор Тамбовской области Максим Егоров заявил, что из областного бюджета на капремонт 20 школ в 2024–2025 годах выделят 1,7 млрд руб.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте