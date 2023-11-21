ABC: поставки снарядов США Украине снизились на 30% из-за помощи Израилю

После начала войны Израиля и палестинского радикального движения «Хамас» поставки артиллерийских снарядов из США на Украину сократились на 30%, сообщает ABC News со ссылкой на неназванного украинского чиновника. Однако собеседник телеканала в Минобороны США заявил, что сокращение объема боеприпасов абсолютно не связано с боевыми действиями в секторе Газа.

ABC News отмечает, что 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, вероятно, играют одну из важнейших ролей для Украины. «Они (американские чиновники.— "Ъ") говорили нам, что это не повлияет на обязательства (перед Украиной.— "Ъ"), но это повлияло»,— приводит телеканал слова украинского чиновника.

Комментируя эту информацию, высокопоставленный представитель Минобороны США, имя которого также не называется, заявил, что сокращение боеприпасов «не имеет абсолютно никакого отношения к тому, что происходит в секторе Газа». Он объяснил, что президентские указы о выделении Украине военной помощи начали составляться еще до нападения «Хамаса» на израильскую территорию, «поэтому нет никакой связи между тем, что происходит в секторе Газа, и тем, что происходит на Украине».

Вопросы финансирования помощи Украине и Израилю, а также выделение средств на защиту южной границы США рассматриваются отдельно от временного бюджета, который был принят 17 ноября. Ранее Белый дом планировал выделить на эти цели $106 млрд (в том числе больше $61 млрд Украине).

20 ноября Киев посетил министр обороны США Ллойд Остин. После встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским господин Остин объявил о выделении Украине дополнительного пакета военной помощи на $100 млн. В него войдут противотанковые вооружения и ракеты для систем ПВО.

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