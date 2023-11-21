Глава Минобороны Украины Умеров назвал «натофикацию» страны одним из приоритетов

Министр обороны Украины Рустем Умеров назвал одни из приоритетов работы своего ведомства «натофикацию» украинской армии. По его словам, Киев сделал «стратегический выбор» и стремится вступить в НАТО в самое ближайшее время.

Такое заявление украинский чиновник сделал по итогам переговоров с побывавшим в Киеве главой Пентагона Ллойдом Остином.

«Важная тема касалась НАТО. Украина выбрала свой путь: стать членом альянса. Поэтому натофикация - один из главных приоритетов министерства обороны Украины»,— написал господин Умеров на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta). Он подчеркнул, что украинская армия будет даже в условиях боевых действий готовиться к переходу на «натовские нормы, правила, нормативы и стандарты».

Кроме того, по словам Рустема Умерова, в ходе его беседы с господином Остином обсуждались «текущие и будущие возможности Украины на поле боя и то, как США и союзники могут помочь их реализовать».

30 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. Вступление страны в альянс невозможно, поскольку на ее территории продолжаются боевые действия (при таком сценарии пятая статья договора НАТО предполагает коллективную оборону). При этом на июльском саммите в Вильнюсе члены НАТО договорились упростить путь вступления Украины. Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен 11 ноября 2023 года публично предложил руководству альянса рассмотреть возможность вступления Украины без учета территорий, занятых российскими войсками. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москву не устраивает возможное вступление Украины в НАТО «в любом виде».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов