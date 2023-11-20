МЧС убрало пункт временного размещения мигрантов на границе с Финляндией

В Костомукше, ближайшем городе к границе с Финляндией в Карелии, убрали пункт временного размещения мигрантов, которые застряли на российско-финской границе. Всех пребывавших в пункте обогрева увезли, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу республиканского управления МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva, Reuters Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva, Reuters

«Вчера у нас был там мобильный пункт обогрева. На сегодня уже ничего нет, наши сотрудники не привлекаются, потому что вчера всех (мигрантов.— "Ъ") увезли на автобусах оттуда»,— сказал работник МЧС.

18 ноября Хельсинки решил закрыть четыре из восьми действующих пограничных переходов на границе с Россией, сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

После этого десятки беженцев из Африки и стран Ближнего Востока остановились на въезде в Костомукшу, так как этот переход остался открыт. Впоследствии контрольно-пропускной пункт «Вартиус» был также закрыт из-за наплыва мигрантов. «Иммиграция в Финляндию быстро возросла на восточной границе. В последние дни на пограничные станции в юго-восточной Финляндии прибыло больше просителей убежища, чем обычно»,— заявил источник финского агентства Uusimaa в правительстве.

Всего за выходные в Костомукшу приехали 60 иностранцев, сообщает «Пятый канал». Для них был развернут пункт временного размещения.

По мнению финских пограничников, Россия специально стимулирует миграционный кризис, доставляя беженцев из Африки и стран Ближнего Востока. «Они подталкивают людей к открытию границы и закрывают за ними пограничные ворота. Таким образом, они не позволяют этим людям вернуться в Россию»,— заявил Uusimaa начальник пограничного поста «Вартиус» Йоуко Киннунен.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг обвинения финских властей. «Подобные обвинения мы не принимаем. Погранпереходом пользуются те, кто имеет на это право»,— ответил господин Песков на вопрос журналистов во время пресс-кола.

Ограничения для погранпропусков «Иматра», «Ниирале», «Нуйямаа», «Ваалимаа» действительны до 18 февраля 2024 года.

О том, как европейские страны следуют примеру Финляндии,— в материале «Ъ» «Финский финт заразителен».

Дельгир Манджиева