В Крыму рассмотрят иск Фонда защиты вкладчиков к «Приватбанку» на 450 млн рублей

Арбитражный суд республики Крым рассмотрит иск АНО «Фонд защиты вкладчиков» (ФЗВ) к ранее национализированному Украиной «Приватбанку» на 450 млн руб. Об этом сообщается в картотеке инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Арбитражный суд республики Крым Фото: Арбитражный суд республики Крым

Основания взыскания пока не раскрываются, однако известно, что по делу назначена экспертиза. Суд поручил экспертам определить суммы дебиторской задолженности банка перед ФЗВ, в том числе с учетом ранее заключенных сторонами договоров цессии (уступки прав требования).

После включения в состав РФ республики Крым и Севастополя банки, имеющие лицензию Нацбанка Украины и работающие на их территории, должны были до начала 2015 года получить лицензию на свою деятельность от Банка России. В случае неисполнения обязательств перед кредиторами или вкладчиками Центробанк РФ обязан был прекратить их деятельность, что в итоге и было сделано. После прекращения работы на полуострове украинских банков Фонд защиты вкладчиков осуществил компенсационные выплаты лицам, имевшим вклады на территории Крыма и Севастополя, получив взамен права требования к финансовым организациям.

На минувшей неделе ТАСС сообщило, что Шестой апелляционный административный суд Украины закрыл производство по делу об обжаловании решений украинских властей о выводе Приватбанка с рынка как неплатежеспособного и подтвердил невозможность его возвращения бывшим собственникам. Крупнейшим акционером финансовой организации являлся Игорь Коломойский (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов). Банк был национализирован в декабре 2016 года.

Ранее «Ъ-Кубань» писал о том, что Арбитражный суд Севастополя удовлетворил иск фонда к АО «Альфа-Банк» (сейчас национализированный Sense Bank) из Киева на 114,8 млн руб. процентов. Права на средства вкладчиков влившегося в «Альфа-Банк» Укрсоцбанка ФЗВ получил после того, как финансовая организация не рассчиталась с вкладчиками после прекращения своей деятельности в Крыму. Также сообщалось, что ФЗВ, получивший права требования к должникам ушедшего из Крыма украинского банка «Форум», отсудил 140 млн руб. у симферопольской компании «Крымжелезобетон».

Однако фонду из-за пропуска сроков исковой давности так и не удалось обратить взыскание на имущество торгового дома «Украина» из Херсонской области на основании его задолженности в размере 148,7 млн руб. по невозвращенным кредитам, полученным в покинувшем полуостров украинском ПАО «Райффайзенбанк "Аваль"».

Михаил Волкодав

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