Символичный долг без залога

Фонд защиты вкладчиков, получивший права требования к должникам ушедшего из Крыма украинского банка, взыскал со строительной компании «Крымжелезобетон» 140 млн руб. Однако суд отказал ему в обращении взыскания на заложенное здание, предоставленное в обеспечение этого кредита другой фирмой. Эксперты сомневаются, что севастопольский суд был правомочен рассматривать иск, так как ранее решение по тождественному спору уже принял украинский суд. Юристы считают, что фонд не сможет получить долг за счет предмета залога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арбитражный суд в Севастополе по-своему рассмотрел дело о взыскании долга, после того как в аналогичном иске отказал суд Украины

Фото: sevastopol.arbitr.ru Арбитражный суд в Севастополе по-своему рассмотрел дело о взыскании долга, после того как в аналогичном иске отказал суд Украины

Фото: sevastopol.arbitr.ru

Арбитражный суд Севастополя взыскал по иску Фонда защиты вкладчиков (ФЗВ) с симферопольской строительной компании «Крымжелезобетон» долг 140 млн руб., однако отказал в обращении взыскания на здание севастопольского ООО «Золотой символ» в Балаклаве, заложенное под возврат этого долга. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Как следует из материалов дела, в 2007 году киевский акционерный коммерческий банк «Форум» выдал кредит компании «Крымжелезобетон», который общество обязалось вернуть до ноября 2015 года. В обеспечение кредита ООО «Золотой символ» предоставило в залог банку здание площадью 900 кв. м на улице Исторической, 26 в Балаклаве.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «СК "Крымжелезобетон"» зарегистрировано в Симферополе в 2006 году в украинском реестре. В 2015 году общество перерегистрировалось в ЕГРЮЛ, сохранив за собой украинских учредителей. Сейчас застройщиком владеет украинское ООО «Триора». В 2021 году «Крымжелезобетон» показал убыток около 6 млн руб. ООО «Золотой символ» учреждено в Балаклаве в 1996 году, также перерегистрировано в 2014 году в российском реестре, учредителем является гражданин Украины.

Согласно закону, ФЗВ осуществляет компенсационные выплаты гражданам, имевшим вклады на территории Крыма и Севастополя. Как следует из материалов дела, в 2020 году одна из финансовых компаний, являющаяся правопреемником АКБ «Форум», через украинский суд уже взыскивала с «Крымжелезобетона» задолженность по кредитному договору свыше 3,7 млн гривен. Суд отказал залогодателю в иске, однако ФЗВ потребовал взыскания в российском суде.

Арбитражный суд Севастополя взыскал с ООО «СК "Крымжелезобетон"» задолженность по кредитному договору, однако залогодатель — ООО «Золотой символ» — заявил о пропуске фондом срока исковой давности. Суд согласился с обоснованностью этого заявления, отказав в обращении взыскания на здание, заложенное по договору ипотеки.

Руководитель практики разрешения экономических споров Бюро адвокатов «Де-юре» Яков Присяжнюк считает решение севастопольского суда о возможности рассмотрения спора после того, как он уже был рассмотрен судом другого государства, неоднозначным, так как российский закон это напрямую запрещает. Единственное исключение из этого правила, по словам юриста, ситуация, когда заявителю ранее было отказано в признании и приведении в исполнение решения иностранного суда на территории России. Общемировой принцип, согласно которому однажды принятый акт правосудия может быть пересмотрен исключительно в таком же процессуальном порядке, применяется и в России, говорит господин Присяжнюк.

«Из текста решения не следует, что суд выяснял этот вопрос, там просто указано на отсутствие доказательств исполнения данного акта. Это теоретически может привести к отмене решения в апелляции по жалобе должника по основному обязательству, так как формального запрета на признание решений судов Украины в законодательстве России не существует»,— поясняет юрист.

Также, по мнению Якова Присяжнюка, основанием для обжалования решения может стать вопрос о применении судом сроков исковой давности по требованиям ФЗВ к залогодателю. Делая вывод о пропуске срока, арбитраж исходит из того, что переход прав требования к новому кредитору не влияет на порядок исчисления срока давности. Вместе с тем ФЗВ приобрел эти права специфическим образом — на основании федерального закона. «При наличии доказательств, свидетельствующих о невозможности защиты права в течение срока исковой давности, гипотетически апелляция может прийти к иному выводу. Что касается судьбы залога, то, если решение оставят в силе, обратить взыскание на него по обязательствам должника будет уже нельзя»,— считает юрист.

По данным арбитражной картотеки, Фонд защиты вкладчиков уже подал жалобу на решение Арбитражного суда Севастополя в 21-й Арбитражный апелляционный суд. К производству документ пока не принят.

Михаил Волкодав

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