Фонд защиты вкладчиков Крыма не смог обжаловать отказ в иске на 148 млн рублей к ТД «Украина»

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в Севастополе отказал Фонду защиты вкладчиков Крыма в пересмотре решения об отказе во взыскании 148,7 млн руб. с торгового дома «Украина» из Херсонской области. Об этом сообщается в картотеке инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Двадцать первого арбитражного апелляционного суда Фото: сайт Двадцать первого арбитражного апелляционного суда

В декабре Арбитражный суд Севастополя рассмотрел иск Фонда защиты вкладчиков Крыма к сельскохозяйственному обществу с ограниченной ответственностью «Днепр» и торговому дому «Украина» из Херсонской области, удовлетворив лишь 23 млн из 170 млн. руб., заявленных к обеим компаниям.

Фонд просил взыскать с «Днепра» 23 млн руб., а с «Украины» — почти 148,7 млн руб. задолженности по невозвращенным кредитам.

По данным «СПАРК-Интерфакс», сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью «Днепр» зарегистрировано в 1997 году в Бериславском районе Херсонской области, до 2020 года компанией владело ООО «Торговый дом "Украина"», в настоящее время владельцем является физлицо. ООО «Торговый дом "Украина"» зарегистрировано в Горностаевском районе Херсонской области (головная компания — аграрное ООО «Таврийская перспектива»). Обе компании обозначены в «СПАРКе» как украинские юридические лица.

Сообщалось, что взыскиваемые средства являются заемными, кредиты были выданы в 2013 году украинским ПАО «Райффайзенбанк "Аваль"» под залог торговых площадей. А в 2014 году Банк России прекратил деятельность подразделений ряда украинских банков на территории Крыма и Севастополя в связи с неисполнением ими обязательств перед вкладчиками, в том числе и подразделения «Райффайзенбанка». После этого Фонд выплатил компенсации вкладчикам и получил права требования к заемщикам.

Фонд хотел обратить взыскание на торговые помещения «Украины» в торговом центре «Очаковский» на улице Одесской, 29 в Севастополе общей площадью 1,9 тыс. кв. м. Однако компания заявила о пропуске истцом трехлетнего срока исковой давности. В итоге суд взыскал только 23 млн руб. с «Днепра», а в иске к «Украине» отказал. Обжалование решения Фондом оказалось неуспешным.

Как следует из резолютивной части постановления апелляционного суда, решение по делу вступило в силу, однако судебные акты могут быть обжалованы в кассацию в течение двух месяцев.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram