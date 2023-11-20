Где служил, там и сел

Как стало известно «Ъ», в Липецке бывший глава регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадий Чейкин приговорен к трем годам колонии строгого режима за взятку от руководителя маслозавода при поставках продукции в учреждения ведомства. Осужденного взяли под стражу уже во второй раз: полтора года назад мужчина получил более жесткое наказание, но был выпущен на свободу после отмены обвинительного приговора. С новым приговором вновь оказались не согласны ни обвинение, ни защита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава регионального УФСИН Липецкой области Геннадий Чейкин

Фото: Федеральная служба исполнения наказаний Бывший глава регионального УФСИН Липецкой области Геннадий Чейкин

Фото: Федеральная служба исполнения наказаний

Правобережный райсуд Липецка завершил уже третье рассмотрение уголовного дела Геннадия Чейкина, возглавлявшего в 2013–2018 годах региональное управление ФСИН. 62-летний подсудимый признан виновным в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как рассказали «Ъ» в объединенной пресс-службе судебной системы региона, ему назначено три года лишения свободы в колонии строгого режима.

Уголовное дело против Геннадия Чейкина возбудило и расследовало региональное управление Следственного комитета России. Как считало следствие, в 2015 году он получил от директора ООО «Усманский завод растительных масел» Магомедрасула Бийгишиева 1,5 млн руб. за заключение контракта на поставку 500 тонн продукции для нужд учреждений уголовно-исполнительной системы. Деньги полковнику двумя частями якобы передала его заместитель Антонина Орлова, руководившая на тот момент контрактной службой УФСИН.

В результате завод стал единственным поставщиком подсолнечного масла для ведомства, сумма контракта составила 35,2 млн руб.

Антонина Орлова была задержана и после сделки со следствием в 2019 году получила пять лет колонии и 1,5 млн руб. штрафа за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), взятку (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и посредничество в получении взятки (ч. 4 ст. 290.1 УК РФ).

В уголовном деле Геннадия Чейкина, в свою очередь, были также другие эпизоды: махинациях в сфере страхования (ч. 3 ст. 159.5 УК РФ) и мошенничество с различными служебными выплатами. В 2021 году суд впервые рассмотрел дело, назначив экс-главе управления три года лишения свободы условно и штраф в 300 тыс. руб. Мужчина тогда был признан виновным в том, что выдал полученную в отпуске травму за служебную, но в эпизоде со взяткой был оправдан. Прокуратура добилась отмены приговора и возврата на пересмотр эпизода о коррупции при поставках масла.

В прошлом году Геннадию Чейкину вынесли второй приговор, признав виновным в получении взятки и назначив девять лет колонии строгого режима. Мужчину взяли под стражу, под которой он провел около четырех месяцев. При рассмотрении апелляционной жалобы защиты облсуд обнаружил некорректное приведение в приговоре показаний свидетелей и неполное исследование доказательств. В сентябре прошлого года решение было отменено, а Геннадий Чейкин — отпущен на свободу.

Защита Геннадия Чейкина считает, что его могла оговорить бывшая подчиненная, уволенная им из ведомства.

Кроме того, адвокат Лариса Федюкина утверждает, что ее доверитель не мог получить деньги от Антонины Орловой в тех условиях, которые она описала в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве. В тот момент, утверждает защита, обвиняемый отсутствовал на рабочем месте. Сам фигурант считает, что деньги от руководства завода предназначались только Антонине Орловой, которая, согласно показаниям взяткодателя, была инициатором контракта с предприятием.

Оперативно связаться с защитником Геннадия Чейкина Ларисой Федюкиной «Ъ» не удалось. Известно, что она подала на приговор апелляционную жалобу. С приговором также не согласилась сторона обвинения, по мнению которой предыдущее девятилетнее наказание было справедливым и обоснованным.

Сергей Толмачев, Воронеж