Песков: США не обсуждали с РФ завершение конфликта на Украине на саммите АТЭС

Никаких попыток обсудить с Россией урегулирование конфликта на Украине на прошедшем 11–17 сентября саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) США не предпринимали. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, не было ли на саммите АТЭС или по другим дипканалам попыток со стороны США установить контакты и обсудить возможность прекращения боевых действий на Украине, Дмитрий Песков сказал: «Нет».

Саммит форума АТЭС прошел 11–17 сентября в Сан-Франциско. Российскую делегацию на саммите возглавлял Алексей Оверчук, поскольку организаторы решили не приглашать на форум президента РФ Владимира Путина из-за санкций. В повестке саммита тема Украины отсутствовала, как и в итоговой декларации, принятой участниками саммита.

Подробнее о саммите АТЭС — в материале «Ъ» «США и Россия обошлись без Украины».