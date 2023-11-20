Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков сообщил о планах развивать отношения с Аргентиной после избрания Милея

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о готовности России к дальнейшему развитию двусторонних отношений с Аргентиной. Ранее на президентских выборах в Аргентине с результатом 55,91% выиграл крайне правый политик Хавьер Милей.

Хавьер Милей

Хавьер Милей

Фото: Agustin Marcarian, Reuters

Хавьер Милей

Фото: Agustin Marcarian, Reuters

«Мы обратили внимание на ряд заявлений Милея во время избирательной кампании. Но главным образом будем ориентироваться и судить по заявлениям, которые он будет делать после инаугурации»,— сказал господин Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что у России с Аргентиной «достаточно хорошие отношения», а сама страна является важным регионом в Южной Америке. Власти России, по его словам, с уважением относятся к выбору аргентинского народа.

Ранее посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов поздравил Аргентину с избранием нового президента и добавил о готовности продолжать взаимодействие со страной «вне зависимости от политической конъюктуры». Кандидат на пост министра иностранных дел Аргентины Диана Мондино сообщила, что страна не вступит в БРИКС, которое инициировал предыдущий президент Альберто Фернандес. Расширение союза запланировано на 1 января 2024 года.

Чем известен новый президент Аргентины Хавьер Милей

Читать далее

Хавьер Милей вступит в должность президента 10 декабря. В ходе предвыборной кампании он выступал против продолжения сотрудничества с Россией, Китаем и Бразилией. Приоритетными союзниками Аргентины он считает США и Израиль. Господин Милей предлагал сделать национальной валютой страны американский доллар вместо аргентинского песо, а также закрыть Центральный банк.

Подробнее о новом президенте Аргентины — в материале «Ъ» «Я считаю государство врагом».

Петр Бузлаев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...