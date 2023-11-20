Песков сообщил о планах развивать отношения с Аргентиной после избрания Милея

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о готовности России к дальнейшему развитию двусторонних отношений с Аргентиной. Ранее на президентских выборах в Аргентине с результатом 55,91% выиграл крайне правый политик Хавьер Милей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хавьер Милей

Фото: Agustin Marcarian, Reuters Хавьер Милей

Фото: Agustin Marcarian, Reuters

«Мы обратили внимание на ряд заявлений Милея во время избирательной кампании. Но главным образом будем ориентироваться и судить по заявлениям, которые он будет делать после инаугурации»,— сказал господин Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что у России с Аргентиной «достаточно хорошие отношения», а сама страна является важным регионом в Южной Америке. Власти России, по его словам, с уважением относятся к выбору аргентинского народа.

Ранее посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов поздравил Аргентину с избранием нового президента и добавил о готовности продолжать взаимодействие со страной «вне зависимости от политической конъюктуры». Кандидат на пост министра иностранных дел Аргентины Диана Мондино сообщила, что страна не вступит в БРИКС, которое инициировал предыдущий президент Альберто Фернандес. Расширение союза запланировано на 1 января 2024 года.

Хавьер Милей вступит в должность президента 10 декабря. В ходе предвыборной кампании он выступал против продолжения сотрудничества с Россией, Китаем и Бразилией. Приоритетными союзниками Аргентины он считает США и Израиль. Господин Милей предлагал сделать национальной валютой страны американский доллар вместо аргентинского песо, а также закрыть Центральный банк.

Подробнее о новом президенте Аргентины — в материале «Ъ» «Я считаю государство врагом».

Петр Бузлаев