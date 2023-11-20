Посол РФ поздравил Аргентину с избранием нового президента

Россия готова продолжать взаимодействие с Аргентиной вне зависимости от политической конъюнктуры, заявил посол РФ Дмитрий Феоктистов. Он выразил признательность уходящей администрации и пожелал новому президенту «стойкости и успехов». На выборах президента Аргентины выиграл крайне правый Хавьер Милей, который выступал против продвижения связей с Россией, Бразилией и Китаем и против вступления страны в БРИКС.

«Поздравляем аргентинский народ с избранием главы государства. У будущей администрации впереди большая работа по преодолению социально-экономических проблем, укреплению единства общества, повышению роли и веса Аргентины в международных делах»,— говорится в комментарии господина Феоктистова.

Москва рассчитывает, что в Аргентине сохранится курс на «приверженность многополярности, независимости внешнеполитической линии и твердому отстаиванию национальных интересов». Посольство считает, что этому могло бы поспособствовать присоединение страны в БРИКС.

«Вне зависимости от политической конъюнктуры готовы к продолжению усилий по развитию отношений во всех областях, активному взаимодействию на многосторонних площадках в интересах построения справедливого миропорядка. Несмотря на разделяющее нас расстояние, Россия всегда будет для Аргентины добрым и проверенным другом, готовым протянуть руку помощи в трудную минуту»,— отметил посол.

Хавьер Милей летом 2023 года выиграл праймериз, будучи аутсайдером опросов. Во втором туре выборов он победил кандидата от правящей партии с 10-процентным отрывом. Политик в ходе предвыборной гонки предлагал сделать национальной валютой вместо аргентинского песо доллар США, а также закрыть Центральный банк.

Подробнее о победителе — в материале «Ъ» «"Я считаю государство врагом"».

Леонид Уварчев