«СДС-Строй» намерено построить к 2038 году спортивно-туристический комплекс в Шерегеше

ООО «СДС-Строй» (входит в АО «Холдинговая компания “Сибирский деловой союз”») планирует вложить более 45 млрд руб. в строительство спортивно-туристического комплекса «Алтын Шор» в Шерегеше. Сдача комплекса намечена на 2038 год, сообщил «Интерфакс» председатель совета директоров компании Максим Николаев. Суммарная площадь объекта составит около 200 тыс. кв. м.

Предполагается, что «Алтын Шор» будет включать в себя апарт-отель, реабилитационный центр для участников СВО на 100 мест, ресторан, санаторий, крытый паркинг, траволатор и несколько загородных отелей. По данным компании, реализация проекта уже началась, вложено около 70 млн руб.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что ПАО АФК «Система» намерено начать строительство нового горнолыжного комплекса в Шерегеше в следующем году. В министерстве туризма Кузбасса «Ъ-Сибирь» тогда пояснили, что ориентировочный размер инвестиций составит 2 млрд руб.

До конца текущего года предполагается подготовить финальный мастер-план застройки на площади в 100 га. Для проведения конференций и форумов предусмотрен конгресс-центр, на въезде в комплекс — две вертолетные площадки и большая автомобильная парковка (по территории можно будет перемещаться только на электромобилях или пешком). Будут также построены банный комплекс, магазины, кафе, общежитие для персонала.

В начале октября правительство Кемеровского области утвердило программу «Развитие туризма Кузбасса» с 2024 года по 2030-й год. Предполагается, что число мест в гостиничных комплексах должно увеличиться с 24 тыс. до 30 тыс., а поток туристов — с 700 тыс. до 910 тыс. Стоимость программы составляет 3,09 млрд руб. Большая часть этой суммы придется на вложения областного бюджета.

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Александр Киселев