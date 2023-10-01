В Кузбассе принята программа развития туризма до 2030 года

В Кемеровской области принята программа развития туризма. Она рассчитана до 2030 года.

Согласно программе «Развитие туризма Кузбасса», с 2024 года по 2030-й число мест в гостиничных комплексах должно увеличиться с 24 тыс. до 30 тыс. Поток туристов — с 700 тыс. до 910 тыс. В постановке этой задачи содержится условие «стабилизации экономической и геополитической обстановки».

Стоимость программы составляет 3,09 млрд руб. Большая часть этой суммы придется на вложения областного бюджета.

В настоящее время 70% турпотока в Кузбасса приходится на горнолыжный туризм. Он развивается в 12 муниципалитетах. Приоритетными являются туристские кластеры «Шерегеш», «ТРК Междуреченск» и «Северный Кузбасс».

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в августе ООО «Долина Азаса» приступило к строительству горнолыжного комплекса «Новый Шерегеш» с объемом инвестиций 46 млрд руб. Предполагается, что в год его будут посещать около 50 тыс. туристов.

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Валерий Лавский