Haaretz: сообщения женщин-военных в ЦАХАЛ об атаке «Хамаса» проигнорировали

Женские отряды Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), наблюдающие за палестинскими территориями, фиксировали подозрительную активность боевиков накануне атаки 7 октября. Однако, как рассказали женщины-военнослужащие в разговоре с Haaretz, их сообщения были проигнорированы командованием.

Женщины сочли, что командование пренебрегло их предупреждениями из-за сексизма и эйджизма — отряд наблюдения состоит исключительно из молодых девушек и молодых женщин-командиров. В донесениях содержалась информация о подготовке бойцов группировки «Хамас» по преодолению заграждений, активном использовании транспорта, а также появившемся у них оборудовании по отключению камер.

Одна военнослужащая рассказала изданию, что за два месяца перед атакой боевики начали запускать беспилотники ежедневно. Дроны подлетали близко к ограждениям. За полтора месяца в одном из тренировочных лагерей «Хамас» построили точную копию наблюдательного пункта ЦАХАЛ для отработки нападения на этот объект. По словам военнослужащей, предупреждение об этих наблюдениях было проигнорировано.

По словам одной из представительниц отряда наблюдения, в день нападения командование подняло тревогу, но не оповестило об этом подразделения наблюдателей. «ЦАХАЛ оставила нас легкой добычей. Бойцы по крайней мере имели оружие и были убиты как герои. Женщины-разведчики были брошены армией и просто убиты, не имея возможности защититься»,— рассказала военнослужащая Яра.

Отряды женщин-наблюдателей (на иврите «Тацпитанит») входят в Корпус пограничной обороны. Они предоставляют ЦАХАЛ разведданные в режиме 24/7 на основе информации камер и датчиков. Наблюдением занимаются исключительно женщины. В том году несколько военнослужащих этого отряда пожаловались газете на пренебрежение со стороны командования ЦАХАЛ и тяжелые условия службы.

Высокопоставленный представитель «Хамаса» Али Бараке говорил, что боевики были шокированы масштабами их операции. Агентство Reuters со ссылкой на близкий к «Хамасу» источник сообщало, застать врасплох ЦАХАХ помогли «кампания обмана» и долгая подготовка. По данным агентства, «Хамас» убеждал руководство Израиля в том, что экономическая стабильность для сектора Газа важнее военных целей.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «Над Газой не рассеивается туман войны».

Анастасия Ларина