РБК: аптеки отказываются от продажи психотропных препаратов

Аптеки отказываются от продаж сильнодействующих психотропных препаратов из-за жесткого контроля и регулируемых цен. На это обратил внимание РБК. При этом в Минздраве заявили, что усиленный контроль не препятствует продажам препаратов.

О сокращении сильнодействующих психотропных лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, как пишет РБК, свидетельствуют данные онлайн-агрегатора аптек «Мегаптека» (включает более 10 тыс. точек) и приложения «Честный знак». Всего в России зарегистрировано около 20 сильнодействующих наркотических препаратов. Проблемы с доступностью возникают как минимум с восемью из них.

17 ноября препарат против эпилепсии «Фризиум» французской компании Sanofi был лишь в 56 аптеках по всей России, причем в Москве — всего в двух аптеках. В 150 аптеках был его аналог «Клобазам» от Московского эндокринного завода. Сервис «Мегаптека» показывал полное отсутствие этих препаратов в нескольких регионах, в том числе в Москве.

Транквилизатор «Золомакс» латвийской компании Grindex был в десяти аптеках Новосибирской области, в девяти в Свердловской. Полностью отсутствовал препарат в Воронежской и Тамбовской областях. Его российский аналог «Алпразолам» от АО «Органика» в Тамбовской области был лишь в трех аптеках.

В пресс-службе Минздрава заявили, что сети аптек сами формируют ассортимент, за исключением лекарств, включенных в минимальный ассортимент. В Минздраве полагают, что требования для препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, «не являются препятствием для их реализации в рамках обычной деятельности аптек».

С 1 сентября правила продажи фармацевтических субстанций и препаратов, содержащих наркотические средства, ужесточились. При продаже каждого такого лекарства аптеки должны предоставлять в систему маркировки реквизиты полученного от покупателя рецепта.

Для продажи таких лекарств аптекам необходимо специальное разрешение на оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров — лицензия должна быть на каждую точку продажи. Такие лекарства подлежат предметно-количественному учету, их должны хранить в отдельных помещениях в специальных сейфах. Сигнализация должна быть оснащена экстренным вызовом Росгвардии. За нарушения правил оборота таких лекарств аптеку могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. руб.

Ранее, как выяснил «Ъ», российские автомобилисты нашли способ вернуть права, которых они были лишены за езду «под лекарствами». В прошлом году Конституционный суд запретил наказывать водителей за управление автомобилем под воздействием сильнодействующих препаратов. Судьи указали, что в КоАП должна появиться соответствующая норма, а в законодательстве — конкретный список несовместимых с вождением препаратов.

Подробнее об этом читайте «Автомобилисты нашли волшебную таблетку».

Анастасия Ларина