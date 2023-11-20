В России к 2024 году могут запустить продажу алкоголя и табака по биометрии

Массовый запуск сервисов, позволяющих подтверждать возраст при покупке алкоголя и табака по биометрии, запланирован к 2024 году. Об этом «Известиям» рассказал гендиректор Центра биометрических технологий (ЦБТ — совместное предприятие «Ростелекома», ЦБ и Росимущества) Владислав Поволоцкий.

Как уточнил господин Поволоцкий, услуга будет доступна для тех, кто сдал данные в Единую биометрическую систему (ЕБС) или получил упрощенную биометрию, а также подтвердил «Цифровой профиль». В пресс-службе ЦБТ отметили, что массовое внедрение сервиса потребует времени, однако большинство магазинов уже оборудовано устройствами, позволяющими проводить оплату и подтверждать возраст с помощью распознавания лица.

Вице-президент X5 Group Станислав Богданов (головная компания сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») рассказал «Известиям», что компания планирует запустить сервисы для подтверждения возраста по биометрии на кассах самообслуживания. Однако он подчеркнул, что окончательное решение зависит от стоимости эксперимента, а также формата взаимодействия с согласиями на обработку персональных данных.

Госдума приняла закон об идентификации с использованием биометрии в конце 2022 года. Сейчас все компании, «владеющие системами, обеспечивающими аутентификацию на основе биометрии», должны передавать данные в ЕБС. Из-под действия закона вынесены разыскные мероприятия, обеспечение безопасности государства, санитарно-эпидемиологического благополучия и др.

Подробнее о внедрении системы распознавания лиц на транспорте — в материале «Ъ FM» «Биометрию отложили на следующий год».

Милена Костерева