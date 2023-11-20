Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В России к 2024 году могут запустить продажу алкоголя и табака по биометрии

Массовый запуск сервисов, позволяющих подтверждать возраст при покупке алкоголя и табака по биометрии, запланирован к 2024 году. Об этом «Известиям» рассказал гендиректор Центра биометрических технологий (ЦБТ — совместное предприятие «Ростелекома», ЦБ и Росимущества) Владислав Поволоцкий.

Как уточнил господин Поволоцкий, услуга будет доступна для тех, кто сдал данные в Единую биометрическую систему (ЕБС) или получил упрощенную биометрию, а также подтвердил «Цифровой профиль». В пресс-службе ЦБТ отметили, что массовое внедрение сервиса потребует времени, однако большинство магазинов уже оборудовано устройствами, позволяющими проводить оплату и подтверждать возраст с помощью распознавания лица.

Вице-президент X5 Group Станислав Богданов (головная компания сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») рассказал «Известиям», что компания планирует запустить сервисы для подтверждения возраста по биометрии на кассах самообслуживания. Однако он подчеркнул, что окончательное решение зависит от стоимости эксперимента, а также формата взаимодействия с согласиями на обработку персональных данных.

Госдума приняла закон об идентификации с использованием биометрии в конце 2022 года. Сейчас все компании, «владеющие системами, обеспечивающими аутентификацию на основе биометрии», должны передавать данные в ЕБС. Из-под действия закона вынесены разыскные мероприятия, обеспечение безопасности государства, санитарно-эпидемиологического благополучия и др.

Подробнее о внедрении системы распознавания лиц на транспорте — в материале «Ъ FM» «Биометрию отложили на следующий год».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...