МИД РФ: возможности нормализовать российско-британские отношения сейчас нет

Директор Второго Европейского департамента МИД России Сергей Беляев заявил, что в настоящее время российско-британские отношения переживают один из самых глубоких кризисов за всю историю. По его словам, возможности нормализовать сотрудничество двух стран пока нет.

Сергей Беляев, слова которого приводит «РИА Новости», считает, что власти Великобритании на протяжении многих лет реализуют «последовательный курс на нанесение труднопоправимого ущерба, разрушающего ткань двустороннего сотрудничества». В качестве примера дипломат назвал версию британской стороны об отравлении бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, а также экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне.

Кроме того, по словам Сергея Беляева, власти Великобритании продолжают оказывать поддержку Украине, в том числе осуществляют поставки военной техники и ведут подготовку украинских военных. «В этих условиях говорить о возможности какой-либо нормализации в российско-британских отношениях не приходится. Очевидно, что Лондон намерен и далее придерживаться конфронтационной модели поведения в двусторонних делах»,— заключил он.

Подробнее о планах Лондона по поддержке Киева — в материале «Ъ» «Дэвид Кэмерон взял Украину на себя».