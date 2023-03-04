Посольство РФ обвинило Великобританию в фабрикации отравления Скрипалей

Отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери стало одним из элементов «всеобъемлющего антироссийского курса Лондона», утверждает посольство РФ в Великобритании. По его версии, британские власти сфабриковали отравление Скрипалей для подготовки населения и союзников к конфронтации с Россией, которая «перешла в военно-политическую плоскость» из-за ситуации на Украине.
В посольстве РФ утверждают, что за все прошедшие годы «истинные обстоятельства произошедшего так и не были установлены британскими властями». «Очевидно, что события 2018 года были лишь "пробным шаром" в планомерной информационно-психологической кампании, направленной на демонизацию России»,— говорится в сообщении посольства, опубликованном в Telegram.
Сергей и Юлия Скрипали были отравлены 4 марта 2018 года, позднее оба пошли на поправку и были выписаны из больницы. Британские власти заявляют, что их отравили разработанным в СССР веществом «Новичок». По их мнению, к произошедшему причастна российская разведка, а обвиняемыми по делу проходят Александр Петров (Александр Мишкин), Руслан Боширов (Анатолий Чепига) и Сергей Федотов (Денис Сергеев), которых называют агентами ГРУ. Москва все обвинения отрицала.
О том, как развивалось дело в 2021 году, читайте в публикации «Ъ» «В "деле Скрипалей" появился новичок».