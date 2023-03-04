Посольство РФ обвинило Великобританию в фабрикации отравления Скрипалей

Отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери стало одним из элементов «всеобъемлющего антироссийского курса Лондона», утверждает посольство РФ в Великобритании. По его версии, британские власти сфабриковали отравление Скрипалей для подготовки населения и союзников к конфронтации с Россией, которая «перешла в военно-политическую плоскость» из-за ситуации на Украине.

В посольстве РФ утверждают, что за все прошедшие годы «истинные обстоятельства произошедшего так и не были установлены британскими властями». «Очевидно, что события 2018 года были лишь "пробным шаром" в планомерной информационно-психологической кампании, направленной на демонизацию России»,— говорится в сообщении посольства, опубликованном в Telegram.

Сергей и Юлия Скрипали были отравлены 4 марта 2018 года, позднее оба пошли на поправку и были выписаны из больницы. Британские власти заявляют, что их отравили разработанным в СССР веществом «Новичок». По их мнению, к произошедшему причастна российская разведка, а обвиняемыми по делу проходят Александр Петров (Александр Мишкин), Руслан Боширов (Анатолий Чепига) и Сергей Федотов (Денис Сергеев), которых называют агентами ГРУ. Москва все обвинения отрицала.

О том, как развивалось дело в 2021 году, читайте в публикации «Ъ» «В "деле Скрипалей" появился новичок».

Фотогалерея Отравление Скрипалей: действующие лица Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сергей Скрипаль, бывший полковник ГРУ

В 2006 году был приговорен в России к 13 годам за шпионаж, в 2010 году помилован и отправлен в США в ходе операции по обмену агентами разведки. В том же году экс-шпион переехал в Великобританию, где получил политическое убежище. 4 марта 2018 года вместе с дочерью был найден в бессознательном состоянии на скамейке в Солсбери и госпитализирован. 18 мая выписан из больницы. Комментариев не давал, местонахождение его неизвестно Фото: Коммерсантъ / Юрий Сенаторов / купить фото Юлия Скрипаль, дочь Сергея Скрипаля

Была отравлена вместе с отцом. По данным британских властей, 10 апреля выписана из больницы и доставлена в «безопасное место». 23 мая дала первое интервью, заявив, что «благодарна российскому посольству за предложенную помощь, но пока не намерена ею воспользоваться» Фото: Reuters Ник Бейли, полицейский

Первым подошел к отравленным Сергея Скрипалю и его дочери Юлии. Вскоре почувствовал себя плохо. 22 марта был выписан из больницы после интенсивной терапии Фото: Wiltshire Police via AP Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании

12 марта заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России, и за покушением «с высокой долей вероятности» стоит Москва. 14 марта заявила о высылке 23 российских дипломатов, аналогичные шаги в знак солидарности с Великобритании предпринял ряд других стран. Призывает к ужесточению антироссийских санкций Фото: Reuters Вил Мирзоянов, один из создателей «Новичка»

С начала 1970-х годов входил в группу по разработке нервно-паралитических ядов, работал в НИИ органической химии и технологии. В 1991-1992 годах публиковал статьи о несоблюдении Россией соглашения о запрете производства боевых отравляющих веществ. Обвинялся в разглашении гостайны, однако был оправдан, в настоящее время живет в США. 13 марта 2018 года в интервью The Daily Telegraph сообщил, что «только Россия могла это сделать», однако позже заявил, что вещество могли синтезировать и за рубежом, например в США и Китае. По словам Мирзоянова, было произведено около 10 тонн «Новичка», от вещества существует антидот Фото: Reuters Владимир Углев, один из создателей «Новичка»

20 марта в интервью The Bell сообщил, что разработка нервно-паралитического вещества велась в 1970–1980-е годы в рамках программы «Фолиант» под руководством Петра Кирпичева. Заказчиком работ выступало Минобороны СССР. По словам Углева, антидота для этих веществ не существует Фото: с личной страницы Владимира Углева в facebook Борис Джонсон, глава МИД Великобритании (до 9 июля)

Регулярно обвинял Россию в причастности к отравлению Скрипалей. В одном из интервью заявил, что президент Владимир Путин «с большой долей вероятности» лично отдал такой приказ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал высказывания «шокирующими и непростительными» Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев / купить фото Дон Стёрджесс, единственная жертва отравления «Новичком»

30 июня в Эймсбери неподалеку от Солсбери была госпитализирована после нанесения на тело жидкости из флакона духов, который предположительно использовался как емкость для транспортировки «Новичка». 8 июля скончалась Фото: ITV News Чарли Роули, друг Дон Стёрджесс

Также был госпитализирован с симптомами отравления, 20 июля выписан из больницы. В интервью после выписки сообщил, что нашел флакон на улице, принял его за духи и подарил подруге Фото: Facebook Сергей Лавров, глава МИД РФ

С начала инцидента отрицает причастность России к событиям в Солсбери: «Мы уже сделали заявление, что все это чушь. Мы никакого отношения к этому не имеем». Кроме того, обвиняет власти Британии в отказе от сотрудничества: «Если не хотят сотрудничать — значит есть что скрывать» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

С начала инцидента отрицает причастность России, обвиняя британские власти во вранье. Обвинительное выступление Терезы Мэй назвала «цирковым шоу» Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото Виктория Скрипаль, племянница Сергея Скрипаля

После отравления неоднократно выступала в прессе, в своем первом интервью 27 марта усомнилась в причастности Москвы: «Это было выгодно какой-то третьей стороне, чтобы рассорить Россию и Британию». В одном из недавних интервью заявила, что предполагаемые отравители Петров и Боширов «простые люди» и «работа Петрова даже не связана с госслужбой». В апреле получила отказ в британской визе Фото: AP Александр Петров (слева) и Руслан Боширов (справа), подозреваемые в отравлении Скрипалей

Снимки обнародованы британским следствием. По версии Скотланд-Ярда, указанные лица — сотрудники ГРУ, прибывшие в Великобританию 2 марта под вымышленными именами. По данным следствия, 4 марта они посетили Солсбери, обработали ручку двери дома Скрипалей «Новичком» и в тот же день вернулись в Россию. Передвижения их зафиксированы уличными камерами Фото: Reuters Владимир Путин, президент России

12 сентября сообщил, что российским властям известны личности подозреваемых в отравлении Скрипалей, призвав их выйти на связь со СМИ. «Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас»,— заявил глава государства, отметив, что они «гражданские». 3 октября он также назвал самого Сергея Скрипаля «подонком» и «предателем Родины» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT

На следующий день после призыва президента лица, назвавшие себя Бошировым и Петровым, дали ей видеоинтервью. По словам журналистки, они сами вышли на связь с ней Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото В интервью Петров и Боширов заявили о непричастности к спецслужбам и отравлению. Они рассказали, что прибыли в Британию как туристы («оторваться» и посмотреть собор в Солсбери), а сами работают в индустрии фитнеса. В конце интервью они попросили «оставить их в покое» Фото: Reuters Анатолий Чепига, по данным СМИ,— настоящее имя Руслана Боширова

По данным расследователей Bellingcat и The Insider, родился 5 апреля 1979 года в Амурской области. Окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ), после чего служил в спецназе ГРУ Александр Боржко, председатель регионального отделения ДОСААФ России Амурской области

Комментируя информацию об Анатолии Чепиге, заявил, что был его командиром в ДВОКУ. «Информация в СМИ о его якобы причастности к истории со Скрипалями попахивает легкой шизофренией. В ДВОКУ готовили войсковых офицеров, для выполнения боевых заданий, Чепига реально воевал в Чечне, но его не готовили для агентурных мероприятий»,— заявил господин Боржко Фото: ДОСААФ Александр Мишкин, по данным СМИ,— настоящее имя Александра Петрова

По данным расследователей Bellingcat и Insider, родился 13 июля 1979 года в Архангельской области. Окончил Военно-медицинскую академию, во время обучения поступил на работу в ГРУ Фото: Bellingcat Сергей Федотов, по данным СМИ, — настоящее имя Денис Сергеев

По данным Bellingcat и The Insider, родился 17 сентября 1973 года в Ушарале (Казахстан). Между 2000 и 2002 годами был зачислен в Военно-дипломатическую академию. В 2015 году предположительно был связан с отравлением «новичком» болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, компания которого занималась поставками оружия на Украину Следующая фотография 1 / 20 Сергей Скрипаль, бывший полковник ГРУ

В 2006 году был приговорен в России к 13 годам за шпионаж, в 2010 году помилован и отправлен в США в ходе операции по обмену агентами разведки. В том же году экс-шпион переехал в Великобританию, где получил политическое убежище. 4 марта 2018 года вместе с дочерью был найден в бессознательном состоянии на скамейке в Солсбери и госпитализирован. 18 мая выписан из больницы. Комментариев не давал, местонахождение его неизвестно Фото: Коммерсантъ / Юрий Сенаторов / купить фото Юлия Скрипаль, дочь Сергея Скрипаля

Была отравлена вместе с отцом. По данным британских властей, 10 апреля выписана из больницы и доставлена в «безопасное место». 23 мая дала первое интервью, заявив, что «благодарна российскому посольству за предложенную помощь, но пока не намерена ею воспользоваться» Фото: Reuters Ник Бейли, полицейский

Первым подошел к отравленным Сергея Скрипалю и его дочери Юлии. Вскоре почувствовал себя плохо. 22 марта был выписан из больницы после интенсивной терапии Фото: Wiltshire Police via AP Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании

12 марта заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России, и за покушением «с высокой долей вероятности» стоит Москва. 14 марта заявила о высылке 23 российских дипломатов, аналогичные шаги в знак солидарности с Великобритании предпринял ряд других стран. Призывает к ужесточению антироссийских санкций Фото: Reuters Вил Мирзоянов, один из создателей «Новичка»

С начала 1970-х годов входил в группу по разработке нервно-паралитических ядов, работал в НИИ органической химии и технологии. В 1991-1992 годах публиковал статьи о несоблюдении Россией соглашения о запрете производства боевых отравляющих веществ. Обвинялся в разглашении гостайны, однако был оправдан, в настоящее время живет в США. 13 марта 2018 года в интервью The Daily Telegraph сообщил, что «только Россия могла это сделать», однако позже заявил, что вещество могли синтезировать и за рубежом, например в США и Китае. По словам Мирзоянова, было произведено около 10 тонн «Новичка», от вещества существует антидот Фото: Reuters Владимир Углев, один из создателей «Новичка»

20 марта в интервью The Bell сообщил, что разработка нервно-паралитического вещества велась в 1970–1980-е годы в рамках программы «Фолиант» под руководством Петра Кирпичева. Заказчиком работ выступало Минобороны СССР. По словам Углева, антидота для этих веществ не существует Фото: с личной страницы Владимира Углева в facebook Борис Джонсон, глава МИД Великобритании (до 9 июля)

Регулярно обвинял Россию в причастности к отравлению Скрипалей. В одном из интервью заявил, что президент Владимир Путин «с большой долей вероятности» лично отдал такой приказ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал высказывания «шокирующими и непростительными» Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев / купить фото Дон Стёрджесс, единственная жертва отравления «Новичком»

30 июня в Эймсбери неподалеку от Солсбери была госпитализирована после нанесения на тело жидкости из флакона духов, который предположительно использовался как емкость для транспортировки «Новичка». 8 июля скончалась Фото: ITV News Чарли Роули, друг Дон Стёрджесс

Также был госпитализирован с симптомами отравления, 20 июля выписан из больницы. В интервью после выписки сообщил, что нашел флакон на улице, принял его за духи и подарил подруге Фото: Facebook Сергей Лавров, глава МИД РФ

С начала инцидента отрицает причастность России к событиям в Солсбери: «Мы уже сделали заявление, что все это чушь. Мы никакого отношения к этому не имеем». Кроме того, обвиняет власти Британии в отказе от сотрудничества: «Если не хотят сотрудничать — значит есть что скрывать» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

С начала инцидента отрицает причастность России, обвиняя британские власти во вранье. Обвинительное выступление Терезы Мэй назвала «цирковым шоу» Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото Виктория Скрипаль, племянница Сергея Скрипаля

После отравления неоднократно выступала в прессе, в своем первом интервью 27 марта усомнилась в причастности Москвы: «Это было выгодно какой-то третьей стороне, чтобы рассорить Россию и Британию». В одном из недавних интервью заявила, что предполагаемые отравители Петров и Боширов «простые люди» и «работа Петрова даже не связана с госслужбой». В апреле получила отказ в британской визе Фото: AP Александр Петров (слева) и Руслан Боширов (справа), подозреваемые в отравлении Скрипалей

Снимки обнародованы британским следствием. По версии Скотланд-Ярда, указанные лица — сотрудники ГРУ, прибывшие в Великобританию 2 марта под вымышленными именами. По данным следствия, 4 марта они посетили Солсбери, обработали ручку двери дома Скрипалей «Новичком» и в тот же день вернулись в Россию. Передвижения их зафиксированы уличными камерами Фото: Reuters Владимир Путин, президент России

12 сентября сообщил, что российским властям известны личности подозреваемых в отравлении Скрипалей, призвав их выйти на связь со СМИ. «Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас»,— заявил глава государства, отметив, что они «гражданские». 3 октября он также назвал самого Сергея Скрипаля «подонком» и «предателем Родины» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT

На следующий день после призыва президента лица, назвавшие себя Бошировым и Петровым, дали ей видеоинтервью. По словам журналистки, они сами вышли на связь с ней Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото В интервью Петров и Боширов заявили о непричастности к спецслужбам и отравлению. Они рассказали, что прибыли в Британию как туристы («оторваться» и посмотреть собор в Солсбери), а сами работают в индустрии фитнеса. В конце интервью они попросили «оставить их в покое» Фото: Reuters Анатолий Чепига, по данным СМИ,— настоящее имя Руслана Боширова

По данным расследователей Bellingcat и The Insider, родился 5 апреля 1979 года в Амурской области. Окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ), после чего служил в спецназе ГРУ Александр Боржко, председатель регионального отделения ДОСААФ России Амурской области

Комментируя информацию об Анатолии Чепиге, заявил, что был его командиром в ДВОКУ. «Информация в СМИ о его якобы причастности к истории со Скрипалями попахивает легкой шизофренией. В ДВОКУ готовили войсковых офицеров, для выполнения боевых заданий, Чепига реально воевал в Чечне, но его не готовили для агентурных мероприятий»,— заявил господин Боржко Фото: ДОСААФ Александр Мишкин, по данным СМИ,— настоящее имя Александра Петрова

По данным расследователей Bellingcat и Insider, родился 13 июля 1979 года в Архангельской области. Окончил Военно-медицинскую академию, во время обучения поступил на работу в ГРУ Фото: Bellingcat Сергей Федотов, по данным СМИ, — настоящее имя Денис Сергеев

По данным Bellingcat и The Insider, родился 17 сентября 1973 года в Ушарале (Казахстан). Между 2000 и 2002 годами был зачислен в Военно-дипломатическую академию. В 2015 году предположительно был связан с отравлением «новичком» болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, компания которого занималась поставками оружия на Украину Смотреть

Лаура Кеффер