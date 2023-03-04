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Коммерсантъ FM
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Посольство РФ обвинило Великобританию в фабрикации отравления Скрипалей

Отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери стало одним из элементов «всеобъемлющего антироссийского курса Лондона», утверждает посольство РФ в Великобритании. По его версии, британские власти сфабриковали отравление Скрипалей для подготовки населения и союзников к конфронтации с Россией, которая «перешла в военно-политическую плоскость» из-за ситуации на Украине.

В посольстве РФ утверждают, что за все прошедшие годы «истинные обстоятельства произошедшего так и не были установлены британскими властями». «Очевидно, что события 2018 года были лишь "пробным шаром" в планомерной информационно-психологической кампании, направленной на демонизацию России»,— говорится в сообщении посольства, опубликованном в Telegram.

Сергей и Юлия Скрипали были отравлены 4 марта 2018 года, позднее оба пошли на поправку и были выписаны из больницы. Британские власти заявляют, что их отравили разработанным в СССР веществом «Новичок». По их мнению, к произошедшему причастна российская разведка, а обвиняемыми по делу проходят Александр Петров (Александр Мишкин), Руслан Боширов (Анатолий Чепига) и Сергей Федотов (Денис Сергеев), которых называют агентами ГРУ. Москва все обвинения отрицала.

О том, как развивалось дело в 2021 году, читайте в публикации «Ъ» «В "деле Скрипалей" появился новичок».

Фотогалерея

Отравление Скрипалей: действующие лица

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&lt;strong>Сергей Скрипаль, бывший полковник ГРУ&lt;/strong> &lt;br> В 2006 году был приговорен в России к 13 годам за шпионаж, в 2010 году помилован и отправлен в США в ходе операции по обмену агентами разведки. В том же году экс-шпион переехал в Великобританию, где получил политическое убежище. 4 марта 2018 года вместе с дочерью был найден в бессознательном состоянии на скамейке в Солсбери и госпитализирован. 18 мая выписан из больницы. Комментариев не давал, местонахождение его неизвестно

Сергей Скрипаль, бывший полковник ГРУ
В 2006 году был приговорен в России к 13 годам за шпионаж, в 2010 году помилован и отправлен в США в ходе операции по обмену агентами разведки. В том же году экс-шпион переехал в Великобританию, где получил политическое убежище. 4 марта 2018 года вместе с дочерью был найден в бессознательном состоянии на скамейке в Солсбери и госпитализирован. 18 мая выписан из больницы. Комментариев не давал, местонахождение его неизвестно

Фото: Коммерсантъ / Юрий Сенаторов  /  купить фото

&lt;strong>Юлия Скрипаль, дочь Сергея Скрипаля&lt;/strong> &lt;br> Была отравлена вместе с отцом. По данным британских властей, 10 апреля выписана из больницы и доставлена в «безопасное место». 23 мая дала первое интервью, заявив, что «благодарна российскому посольству за предложенную помощь, но пока не намерена ею воспользоваться»

Юлия Скрипаль, дочь Сергея Скрипаля
Была отравлена вместе с отцом. По данным британских властей, 10 апреля выписана из больницы и доставлена в «безопасное место». 23 мая дала первое интервью, заявив, что «благодарна российскому посольству за предложенную помощь, но пока не намерена ею воспользоваться»

Фото: Reuters

&lt;strong>Ник Бейли, полицейский&lt;/strong> &lt;br> Первым подошел к отравленным Сергея Скрипалю и его дочери Юлии. Вскоре почувствовал себя плохо. 22 марта был выписан из больницы после интенсивной терапии

Ник Бейли, полицейский
Первым подошел к отравленным Сергея Скрипалю и его дочери Юлии. Вскоре почувствовал себя плохо. 22 марта был выписан из больницы после интенсивной терапии

Фото: Wiltshire Police via AP

&lt;strong>Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании&lt;/strong> &lt;br> 12 марта заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России, и за покушением «с высокой долей вероятности» стоит Москва. 14 марта заявила о высылке 23 российских дипломатов, аналогичные шаги в знак солидарности с Великобритании предпринял ряд других стран. Призывает к ужесточению антироссийских санкций

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании
12 марта заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России, и за покушением «с высокой долей вероятности» стоит Москва. 14 марта заявила о высылке 23 российских дипломатов, аналогичные шаги в знак солидарности с Великобритании предпринял ряд других стран. Призывает к ужесточению антироссийских санкций

Фото: Reuters

&lt;strong>Вил Мирзоянов, один из создателей «Новичка»&lt;/strong> &lt;br> С начала 1970-х годов входил в группу по разработке нервно-паралитических ядов, работал в НИИ органической химии и технологии. В 1991-1992 годах публиковал статьи о несоблюдении Россией соглашения о запрете производства боевых отравляющих веществ. Обвинялся в разглашении гостайны, однако был оправдан, в настоящее время живет в США. 13 марта 2018 года в интервью The Daily Telegraph сообщил, что «только Россия могла это сделать», однако позже заявил, что вещество могли синтезировать и за рубежом, например в США и Китае. По словам Мирзоянова, было произведено около 10 тонн «Новичка», от вещества существует антидот

Вил Мирзоянов, один из создателей «Новичка»
С начала 1970-х годов входил в группу по разработке нервно-паралитических ядов, работал в НИИ органической химии и технологии. В 1991-1992 годах публиковал статьи о несоблюдении Россией соглашения о запрете производства боевых отравляющих веществ. Обвинялся в разглашении гостайны, однако был оправдан, в настоящее время живет в США. 13 марта 2018 года в интервью The Daily Telegraph сообщил, что «только Россия могла это сделать», однако позже заявил, что вещество могли синтезировать и за рубежом, например в США и Китае. По словам Мирзоянова, было произведено около 10 тонн «Новичка», от вещества существует антидот

Фото: Reuters

&lt;strong>Владимир Углев, один из создателей «Новичка»&lt;/strong>&lt;br> 20 марта в интервью The Bell сообщил, что разработка нервно-паралитического вещества велась в 1970–1980-е годы в рамках программы «Фолиант» под руководством Петра Кирпичева. Заказчиком работ выступало Минобороны СССР. По словам Углева, антидота для этих веществ не существует

Владимир Углев, один из создателей «Новичка»
20 марта в интервью The Bell сообщил, что разработка нервно-паралитического вещества велась в 1970–1980-е годы в рамках программы «Фолиант» под руководством Петра Кирпичева. Заказчиком работ выступало Минобороны СССР. По словам Углева, антидота для этих веществ не существует

Фото: с личной страницы Владимира Углева в facebook

&lt;strong>Борис Джонсон, глава МИД Великобритании (до 9 июля)&lt;/strong> &lt;br> Регулярно обвинял Россию в причастности к отравлению Скрипалей. В одном из интервью заявил, что президент Владимир Путин «с большой долей вероятности» лично отдал такой приказ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал высказывания «шокирующими и непростительными»

Борис Джонсон, глава МИД Великобритании (до 9 июля)
Регулярно обвинял Россию в причастности к отравлению Скрипалей. В одном из интервью заявил, что президент Владимир Путин «с большой долей вероятности» лично отдал такой приказ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал высказывания «шокирующими и непростительными»

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

&lt;strong>Дон Стёрджесс, единственная жертва отравления «Новичком»&lt;/strong> &lt;br> 30 июня в Эймсбери неподалеку от Солсбери была госпитализирована после нанесения на тело жидкости из флакона духов, который предположительно использовался как емкость для транспортировки «Новичка». 8 июля скончалась

Дон Стёрджесс, единственная жертва отравления «Новичком»
30 июня в Эймсбери неподалеку от Солсбери была госпитализирована после нанесения на тело жидкости из флакона духов, который предположительно использовался как емкость для транспортировки «Новичка». 8 июля скончалась

Фото: ITV News

&lt;strong>Чарли Роули, друг Дон Стёрджесс&lt;/strong> &lt;br> Также был госпитализирован с симптомами отравления, 20 июля выписан из больницы. В интервью после выписки сообщил, что нашел флакон на улице, принял его за духи и подарил подруге

Чарли Роули, друг Дон Стёрджесс
Также был госпитализирован с симптомами отравления, 20 июля выписан из больницы. В интервью после выписки сообщил, что нашел флакон на улице, принял его за духи и подарил подруге

Фото: Facebook

&lt;strong>Сергей Лавров, глава МИД РФ&lt;/strong>&lt;br> С начала инцидента отрицает причастность России к событиям в Солсбери: «Мы уже сделали заявление, что все это чушь. Мы никакого отношения к этому не имеем». Кроме того, обвиняет власти Британии в отказе от сотрудничества: «Если не хотят сотрудничать — значит есть что скрывать»

Сергей Лавров, глава МИД РФ
С начала инцидента отрицает причастность России к событиям в Солсбери: «Мы уже сделали заявление, что все это чушь. Мы никакого отношения к этому не имеем». Кроме того, обвиняет власти Британии в отказе от сотрудничества: «Если не хотят сотрудничать — значит есть что скрывать»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

&lt;strong>Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ&lt;/strong> &lt;br> С начала инцидента отрицает причастность России, обвиняя британские власти во вранье. Обвинительное выступление Терезы Мэй назвала «цирковым шоу»

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
С начала инцидента отрицает причастность России, обвиняя британские власти во вранье. Обвинительное выступление Терезы Мэй назвала «цирковым шоу»

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

&lt;strong>Виктория Скрипаль, племянница Сергея Скрипаля &lt;/strong>&lt;br> После отравления неоднократно выступала в прессе, в своем первом интервью 27 марта усомнилась в причастности Москвы: «Это было выгодно какой-то третьей стороне, чтобы рассорить Россию и Британию». В одном из недавних интервью заявила, что предполагаемые отравители Петров и Боширов «простые люди» и «работа Петрова даже не связана с госслужбой». В апреле получила отказ в британской визе

Виктория Скрипаль, племянница Сергея Скрипаля
После отравления неоднократно выступала в прессе, в своем первом интервью 27 марта усомнилась в причастности Москвы: «Это было выгодно какой-то третьей стороне, чтобы рассорить Россию и Британию». В одном из недавних интервью заявила, что предполагаемые отравители Петров и Боширов «простые люди» и «работа Петрова даже не связана с госслужбой». В апреле получила отказ в британской визе

Фото: AP

&lt;strong>Александр Петров (слева) и Руслан Боширов (справа), подозреваемые в отравлении Скрипалей &lt;/strong>&lt;br> Снимки обнародованы британским следствием. По версии Скотланд-Ярда, указанные лица — сотрудники ГРУ, прибывшие в Великобританию 2 марта под вымышленными именами. По данным следствия, 4 марта они посетили Солсбери, обработали ручку двери дома Скрипалей «Новичком» и в тот же день вернулись в Россию. Передвижения их зафиксированы уличными камерами

Александр Петров (слева) и Руслан Боширов (справа), подозреваемые в отравлении Скрипалей
Снимки обнародованы британским следствием. По версии Скотланд-Ярда, указанные лица — сотрудники ГРУ, прибывшие в Великобританию 2 марта под вымышленными именами. По данным следствия, 4 марта они посетили Солсбери, обработали ручку двери дома Скрипалей «Новичком» и в тот же день вернулись в Россию. Передвижения их зафиксированы уличными камерами

Фото: Reuters

&lt;strong>Владимир Путин, президент России&lt;/strong> &lt;br> 12 сентября сообщил, что российским властям известны личности подозреваемых в отравлении Скрипалей, призвав их выйти на связь со СМИ. «Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас»,— заявил глава государства, отметив, что они «гражданские». 3 октября он также назвал самого Сергея Скрипаля «подонком» и «предателем Родины»

Владимир Путин, президент России
12 сентября сообщил, что российским властям известны личности подозреваемых в отравлении Скрипалей, призвав их выйти на связь со СМИ. «Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас»,— заявил глава государства, отметив, что они «гражданские». 3 октября он также назвал самого Сергея Скрипаля «подонком» и «предателем Родины»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

&lt;strong>Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT &lt;/strong>&lt;br> На следующий день после призыва президента лица, назвавшие себя Бошировым и Петровым, дали ей видеоинтервью. По словам журналистки, они сами вышли на связь с ней

Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT
На следующий день после призыва президента лица, назвавшие себя Бошировым и Петровым, дали ей видеоинтервью. По словам журналистки, они сами вышли на связь с ней

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В интервью Петров и Боширов заявили о непричастности к спецслужбам и отравлению. Они рассказали, что прибыли в Британию как туристы («оторваться» и посмотреть собор в Солсбери), а сами работают в индустрии фитнеса. В конце интервью они попросили «оставить их в покое»

В интервью Петров и Боширов заявили о непричастности к спецслужбам и отравлению. Они рассказали, что прибыли в Британию как туристы («оторваться» и посмотреть собор в Солсбери), а сами работают в индустрии фитнеса. В конце интервью они попросили «оставить их в покое»

Фото: Reuters

&lt;strong>Анатолий Чепига, по данным СМИ,— настоящее имя Руслана Боширова&lt;/strong>&lt;br> По данным расследователей Bellingcat и The Insider, родился 5 апреля 1979 года в Амурской области. Окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ), после чего служил в спецназе ГРУ

Анатолий Чепига, по данным СМИ,— настоящее имя Руслана Боширова
По данным расследователей Bellingcat и The Insider, родился 5 апреля 1979 года в Амурской области. Окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ), после чего служил в спецназе ГРУ

&lt;b>Александр Боржко, председатель регионального отделения ДОСААФ России Амурской области&lt;/b>&lt;br> Комментируя информацию об Анатолии Чепиге, заявил, что был его командиром в ДВОКУ. «Информация в СМИ о его якобы причастности к истории со Скрипалями попахивает легкой шизофренией. В ДВОКУ готовили войсковых офицеров, для выполнения боевых заданий, Чепига реально воевал в Чечне, но его не готовили для агентурных мероприятий»,— заявил господин Боржко

Александр Боржко, председатель регионального отделения ДОСААФ России Амурской области
Комментируя информацию об Анатолии Чепиге, заявил, что был его командиром в ДВОКУ. «Информация в СМИ о его якобы причастности к истории со Скрипалями попахивает легкой шизофренией. В ДВОКУ готовили войсковых офицеров, для выполнения боевых заданий, Чепига реально воевал в Чечне, но его не готовили для агентурных мероприятий»,— заявил господин Боржко

Фото: ДОСААФ

&lt;strong>Александр Мишкин, по данным СМИ,— настоящее имя Александра Петрова&lt;/strong>&lt;br> По данным расследователей Bellingcat и Insider, родился 13 июля 1979 года в Архангельской области. Окончил Военно-медицинскую академию, во время обучения поступил на работу в ГРУ

Александр Мишкин, по данным СМИ,— настоящее имя Александра Петрова
По данным расследователей Bellingcat и Insider, родился 13 июля 1979 года в Архангельской области. Окончил Военно-медицинскую академию, во время обучения поступил на работу в ГРУ

Фото: Bellingcat

&lt;strong>Сергей Федотов, по данным СМИ, — настоящее имя Денис Сергеев&lt;/strong> &lt;br> По данным Bellingcat и The Insider, родился 17 сентября 1973 года в Ушарале (Казахстан). Между 2000 и 2002 годами был зачислен в Военно-дипломатическую академию. В 2015 году предположительно был связан с отравлением «новичком» болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, компания которого занималась поставками оружия на Украину

Сергей Федотов, по данным СМИ, — настоящее имя Денис Сергеев
По данным Bellingcat и The Insider, родился 17 сентября 1973 года в Ушарале (Казахстан). Между 2000 и 2002 годами был зачислен в Военно-дипломатическую академию. В 2015 году предположительно был связан с отравлением «новичком» болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, компания которого занималась поставками оружия на Украину

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Сергей Скрипаль, бывший полковник ГРУ
В 2006 году был приговорен в России к 13 годам за шпионаж, в 2010 году помилован и отправлен в США в ходе операции по обмену агентами разведки. В том же году экс-шпион переехал в Великобританию, где получил политическое убежище. 4 марта 2018 года вместе с дочерью был найден в бессознательном состоянии на скамейке в Солсбери и госпитализирован. 18 мая выписан из больницы. Комментариев не давал, местонахождение его неизвестно

Фото: Коммерсантъ / Юрий Сенаторов  /  купить фото

Юлия Скрипаль, дочь Сергея Скрипаля
Была отравлена вместе с отцом. По данным британских властей, 10 апреля выписана из больницы и доставлена в «безопасное место». 23 мая дала первое интервью, заявив, что «благодарна российскому посольству за предложенную помощь, но пока не намерена ею воспользоваться»

Фото: Reuters

Ник Бейли, полицейский
Первым подошел к отравленным Сергея Скрипалю и его дочери Юлии. Вскоре почувствовал себя плохо. 22 марта был выписан из больницы после интенсивной терапии

Фото: Wiltshire Police via AP

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании
12 марта заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России, и за покушением «с высокой долей вероятности» стоит Москва. 14 марта заявила о высылке 23 российских дипломатов, аналогичные шаги в знак солидарности с Великобритании предпринял ряд других стран. Призывает к ужесточению антироссийских санкций

Фото: Reuters

Вил Мирзоянов, один из создателей «Новичка»
С начала 1970-х годов входил в группу по разработке нервно-паралитических ядов, работал в НИИ органической химии и технологии. В 1991-1992 годах публиковал статьи о несоблюдении Россией соглашения о запрете производства боевых отравляющих веществ. Обвинялся в разглашении гостайны, однако был оправдан, в настоящее время живет в США. 13 марта 2018 года в интервью The Daily Telegraph сообщил, что «только Россия могла это сделать», однако позже заявил, что вещество могли синтезировать и за рубежом, например в США и Китае. По словам Мирзоянова, было произведено около 10 тонн «Новичка», от вещества существует антидот

Фото: Reuters

Владимир Углев, один из создателей «Новичка»
20 марта в интервью The Bell сообщил, что разработка нервно-паралитического вещества велась в 1970–1980-е годы в рамках программы «Фолиант» под руководством Петра Кирпичева. Заказчиком работ выступало Минобороны СССР. По словам Углева, антидота для этих веществ не существует

Фото: с личной страницы Владимира Углева в facebook

Борис Джонсон, глава МИД Великобритании (до 9 июля)
Регулярно обвинял Россию в причастности к отравлению Скрипалей. В одном из интервью заявил, что президент Владимир Путин «с большой долей вероятности» лично отдал такой приказ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал высказывания «шокирующими и непростительными»

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

Дон Стёрджесс, единственная жертва отравления «Новичком»
30 июня в Эймсбери неподалеку от Солсбери была госпитализирована после нанесения на тело жидкости из флакона духов, который предположительно использовался как емкость для транспортировки «Новичка». 8 июля скончалась

Фото: ITV News

Чарли Роули, друг Дон Стёрджесс
Также был госпитализирован с симптомами отравления, 20 июля выписан из больницы. В интервью после выписки сообщил, что нашел флакон на улице, принял его за духи и подарил подруге

Фото: Facebook

Сергей Лавров, глава МИД РФ
С начала инцидента отрицает причастность России к событиям в Солсбери: «Мы уже сделали заявление, что все это чушь. Мы никакого отношения к этому не имеем». Кроме того, обвиняет власти Британии в отказе от сотрудничества: «Если не хотят сотрудничать — значит есть что скрывать»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
С начала инцидента отрицает причастность России, обвиняя британские власти во вранье. Обвинительное выступление Терезы Мэй назвала «цирковым шоу»

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

Виктория Скрипаль, племянница Сергея Скрипаля
После отравления неоднократно выступала в прессе, в своем первом интервью 27 марта усомнилась в причастности Москвы: «Это было выгодно какой-то третьей стороне, чтобы рассорить Россию и Британию». В одном из недавних интервью заявила, что предполагаемые отравители Петров и Боширов «простые люди» и «работа Петрова даже не связана с госслужбой». В апреле получила отказ в британской визе

Фото: AP

Александр Петров (слева) и Руслан Боширов (справа), подозреваемые в отравлении Скрипалей
Снимки обнародованы британским следствием. По версии Скотланд-Ярда, указанные лица — сотрудники ГРУ, прибывшие в Великобританию 2 марта под вымышленными именами. По данным следствия, 4 марта они посетили Солсбери, обработали ручку двери дома Скрипалей «Новичком» и в тот же день вернулись в Россию. Передвижения их зафиксированы уличными камерами

Фото: Reuters

Владимир Путин, президент России
12 сентября сообщил, что российским властям известны личности подозреваемых в отравлении Скрипалей, призвав их выйти на связь со СМИ. «Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас»,— заявил глава государства, отметив, что они «гражданские». 3 октября он также назвал самого Сергея Скрипаля «подонком» и «предателем Родины»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT
На следующий день после призыва президента лица, назвавшие себя Бошировым и Петровым, дали ей видеоинтервью. По словам журналистки, они сами вышли на связь с ней

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В интервью Петров и Боширов заявили о непричастности к спецслужбам и отравлению. Они рассказали, что прибыли в Британию как туристы («оторваться» и посмотреть собор в Солсбери), а сами работают в индустрии фитнеса. В конце интервью они попросили «оставить их в покое»

Фото: Reuters

Анатолий Чепига, по данным СМИ,— настоящее имя Руслана Боширова
По данным расследователей Bellingcat и The Insider, родился 5 апреля 1979 года в Амурской области. Окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ), после чего служил в спецназе ГРУ

Александр Боржко, председатель регионального отделения ДОСААФ России Амурской области
Комментируя информацию об Анатолии Чепиге, заявил, что был его командиром в ДВОКУ. «Информация в СМИ о его якобы причастности к истории со Скрипалями попахивает легкой шизофренией. В ДВОКУ готовили войсковых офицеров, для выполнения боевых заданий, Чепига реально воевал в Чечне, но его не готовили для агентурных мероприятий»,— заявил господин Боржко

Фото: ДОСААФ

Александр Мишкин, по данным СМИ,— настоящее имя Александра Петрова
По данным расследователей Bellingcat и Insider, родился 13 июля 1979 года в Архангельской области. Окончил Военно-медицинскую академию, во время обучения поступил на работу в ГРУ

Фото: Bellingcat

Сергей Федотов, по данным СМИ, — настоящее имя Денис Сергеев
По данным Bellingcat и The Insider, родился 17 сентября 1973 года в Ушарале (Казахстан). Между 2000 и 2002 годами был зачислен в Военно-дипломатическую академию. В 2015 году предположительно был связан с отравлением «новичком» болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, компания которого занималась поставками оружия на Украину

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Лаура Кеффер

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