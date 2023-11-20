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Коммерсантъ FM
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В Красноярском крае 161 населенный пункт остается без света после урагана

161 населенный пункт Красноярского остается обесточенным после урагана, который произошел в воскресенье, 19 ноября, сообщило региональное управление МЧС в Telegram. Никто не пострадал.

К аварийно-восстановительным работам привлечена 61 бригада, в нее входят 174 человека и 63 единицы техники ПАО «Россети Сибири» и АО «Красноярская региональная энергетическая компания». В 10 муниципалитетах произошли срывы кровель. Упали три дерева, повреждено 12 автомобилей.

В Красноярском крае сегодня, 20 ноября, вновь прогнозируется сильный ветер. Порывы могут превышать 25 м/с, на дорогах ожидается гололедица.

Ураган 19 ноября прошел в сибирских регионах. Погибли не меньше четырех человек в Кемеровской области и Алтайском крае. От энергоснабжения были отключены около 264 тыс. человек.

Об урагане — в материале «Ъ FM» «На Сибирь обрушилась стихия».

Леонид Уварчев

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