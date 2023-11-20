Премьер Катара 21 ноября начнет визит в РФ и Великобританию

Премьер и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани планирует визиты в Россию и Великобританию, сообщил официальный представитель МИДа Маджид аль-Ансари. Визит связан с усилиями по прекращению войны в секторе Газа.

Турне проводится «в рамках раунда официальных визитов ряда министров иностранных дел» в государства, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, «чтобы предпринять действия для немедленного прекращения войны», сказал господин аль-Ансари катарскому агентству QNA. Премьер во время визита также планирует обсудить запуск «серьезного и реального политического процесса для достижения прочного и всеобъемлющего мира» и меры по сдерживанию «оккупационных властей и прекращения их преступлений против человечества» для обеспечения поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

В Эр-Рияде ранее в ноябре прошел саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС). Стороны решили выступать против любых предложений об отделении сектора Газа от Западного берега. Участники также заявили, что считают единственным законным представителем палестинского народа Организацию освобождения Палестины. Они призвали палестинские группировки в секторе Газа и на Западном берегу объединиться под эгидой ООП.

О дискуссиях вокруг будущего сектора Газа — в материале «Ъ» «Джо Байден занял зрительский сектор».

Леонид Уварчев