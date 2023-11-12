ЛАГ и ОИС выступили против отделения Газы от Западного берега

Участники саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) решили выступать против любых предложений об отделении сектора Газа от Западного берега. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита в Эр-Рияде.

«Мы отвергаем любые предложения, которые подразумевают отделение Газы от Западного берега, включая Восточный Иерусалим. Любой подход к будущему Газы должен рассматриваться в контексте работы над всеобъемлющим решением, которое гарантирует единство палестинских территорий, призванных стать свободным, независимым, суверенным государством со столицей в Восточном Иерусалиме»,— говорится в совместном заявлении (цитата по ТАСС).

Участники саммита также заявили, что считают единственным законным представителем палестинского народа Организацию освобождения Палестины. Они призвали палестинские группировки в секторе Газа и на Западном берегу объединиться под эгидой ООП.

США, которые выступают против прекращения войны Израиля и «Хамаса», считают, что контроль над сектором Газа должна в итоге получить палестинская администрация, которая сейчас управляет Западным берегом. Президент Палестины Махмуд Аббас ранее в ноябре заявлял о готовности взять сектор Газа под управление. Однако Израиль выступает против передачи сектора Газа под контроль Палестины.

О попытках урегулирования конфликта — в материале «Ъ» «Терроризм подвергся резкому обсуждению».

Леонид Уварчев