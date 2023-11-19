The Information: продажа доли в OpenAI под угрозой из-за увольнения гендиректора

Продажа акций OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, инвестиционной компании Thrive Capital за $86 млрд оказалась под угрозой из-за увольнения гендиректора Сэма Альтмана, сообщает издание The Information со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации издания, согласование сделки находится на завершающей стадии и, по словам источника, ожидалось, что она будет закрыта уже в декабре.

Господина Альтмана отправили в отставку вчера, 18 ноября, из-за того, что глава компании «не был откровенен» при взаимодействии с советом. О чем именно идет речь, не уточняется. Исполнять обязанности гендиректора временно будет директор по технологиям компании Мира Мурати. В сообщении утверждается, что «ведется поиск постоянного преемника».

Компания OpenAI была создана в 2015 году. Занимается изучением искусственного интеллекта. Наиболее известна созданием нескольких поколений языковой модели GPT, на которых основан чат-бот ChatGPT. Одним из основателей был Илон Маск, который позднее объявил об уходе из совета директоров из-за потенциального будущего конфликта интересов. В 2019 году Microsoft инвестировала в компанию $1 млрд. Сэм Альтман также был одним из основателей OpenAI. Он возглавлял компанию с 2020 года. Ранее был главой бизнес-инкубатора Y Combinator.

Эрдни Кагалтынов