МИД РФ выразил протест временному поверенному в делах Чехии

В МИД РФ вчера, 17 ноября, был вызван временный поверенный в делах Чехии в России Иржи Чистецки. Как сообщило российское ведомство, ему заявили протест в связи с внесением ФГУП «Госзагрансобственность» в чешский санкционный список

«Жестко указано на недопустимость подобного правового произвола. Подчеркнуто, что в целях защиты своих законных интересов российская сторона задействует все способы, в том числе предпримет ответные шаги в отношении чешских имущественных активов в России»,— говорится в сообщении МИДа.

ФГУП «Госзагрансобственность» — подведомственное Управлению делами президента РФ госпредприятие, которое руководит объектами недвижимости за рубежом — попало в санкционный список Чехии 15 ноября. Ограничения предполагают заморозку всех активов предприятия и запрет на пользование объектами недвижимого имущества в Чехии.

МИД Чехии обосновал введение санкций тем, что ФГУП работает более чем в 70 странах мира и помогает российским властям, а также крупным предприятиям и экономическим объединениям продвигать продукцию на зарубежные рынки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил принятие ответных мер.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ FM» «Санкции дотянулись до госимущества».

Лусине Баласян