Власти Крыма хотят продолжить национализацию активов украинских бизнесменов

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что власти республики намерены продолжить национализацию активов украинских бизнесменов на полуострове. По его словам, чиновники «не позволят врагам России наживаться в Крыму».

«Работа по выявлению и национализации активов граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные и враждебные действия, еще не окончена, и будет продолжена»,— сообщил господин Константинов «РИА Новости».

Глава парламента Крыма подчеркнул, что продажа активов украинского бизнеса помогает «существенно пополнить доходную часть бюджета» региона. Конкретных данных о том, сколько принесла бюджету Крыма продажа активов бизнесменов с Украины, Владимир Константинов не привел.

В феврале нынешнего года парламент Крыма решил национализировать около 700 объектов, принадлежащих украинским бизнесменам и политикам. В частности, было национализировано имущество миллиардеров Рината Ахметова и Игоря Коломойского, а также бывшего украинского премьера Арсения Яценюка. Кроме того, властями Крыма была национализирована и продана на аукционе за 44,3 млн руб. квартира президента Украины Владимира Зеленского в Ялте. Власти присоединенной к РФ Херсонской области также заявили, что ведутся работу над возможностью национализации имущества украинских крупных бизнесменов.

Александр Кислов