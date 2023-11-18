Александр Шаблий победил Патрики Фрейре и вышел в финал Гран-при Bellator

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шаблий победил бывшего чемпиона Bellator Патрики Фрейре из Бразилии в 1/2 финала Гран-при в легком весе. Бой на турнире Bellator 301 в Чикаго завершился единогласным решением судей.

У 30-летнего Шаблия теперь 24 победы и 3 поражения. У 37-летнего Фрейре 25 побед и 12 поражений.

В финале Шаблий встрется с действующим чемпионом Усманом Нурмагомедовым или американцем Брентом Примусом — их бой ранее был признан несостоявшимся из-за нарушения антидопинговых правил со стороны россиянина. Однако Нурмагомедова не стали лишать титула чемпиона.

В предварительном карде турнира Bellator 301 победили россияне Тимур Хизриев, Рамазан Курамагомедов и Ислам Мамедов.

Леонид Уварчев