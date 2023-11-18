Глава WADA пригрозил спортсменам последствиями за участие в Играх дружбы

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что участники Игр дружбы могут в будущем столкнутся с «определенными последствиями». Он напомнил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) все еще лишено статуса соответствия.

«Мы бы хотели выразить наши опасения в связи с их проведением, у нас есть серьезные сомнения с точки зрения антидопинговой перспективы. <...> Возможное участие в этих соревнованиях тех, кто является подписантом кодекса WADA, может иметь определенные последствия, потому что, как я уже сказал, у Игр дружбы отсутствуют антидопинговая политика и должная программа»,— сказал господин Банька на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Гендиректор WADA Оливье Ниггли ранее заявил, что Россия не имеет права проводить Игры дружбы из-за отсутствия статуса соответствия у РУСАДА. WADA не сможет следить за соревнованиями, так как там не будет задействована AIU — независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Планируется, что в соревнованиях примут участие около 5,5 тыс. спортсменов. Общий призовой фонд составит 4,6 млрд руб. Соревновательная программа включает 25 летних видов спорта (олимпийских и неолимпийских).

Леонид Уварчев