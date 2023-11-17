В WADA заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что Россия не имеет права проводить Игры дружбы из-за отсутствия статуса соответствия у Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Многих деталей мы не знаем, но считаем, что надо привлечь внимание к этому мероприятию с точки зрения антидопинга. Оно будет организовано страной, антидопинговая система которой не соответствует кодексу»,— сказал Оливье Ниггли на заседании совета учредителей WADA (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, WADA не может следить за соревнованиями, поскольку в них не будет задействована AIU — независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике. Страна, чье антидопинговое агентство лишено статуса соответствия, не может организовывать крупные соревнования, подчеркнул господин Ниггли.

РУСАДА признали не соответствующим антидопинговому агентству WADA в декабре 2019 года из-за серии нарушений со стороны российских спортсменов. В сентябре текущего года исполком WADA заявил, что российское законодательство все еще противоречит Всемирному антидопинговому кодексу, а обнаруженные нарушения не были исправлены.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. В соревнованиях примут участие около 5,5 тыс. спортсменов. Общий призовой фонд составит 4,6 млрд руб. Соревновательная программа включает 25 летних видов спорта (олимпийских и неолимпийских).

Лусине Баласян