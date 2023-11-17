Nitto ATP Finals в Турине (Италия). Групповой этап

Призовой фонд — $15 млн

Зеленая группа. Третий тур. Новак Джокович (Сербия, 1)—Хуберт Хуркач (Польша, 9) 7:6 (7:1), 4:6, 6:1. Янник Синнер (Италия, 4)—Хольгер Руне (Дания, 8) 6:2, 5:7, 6:4.

Положение в группе

И В П С Г

1. Синнер 3 3 0 6:2 49:39

2. Джокович 3 2 1 5:4 54:49

3. Руне 3 1 2 4:4 29:36

4. Хуркач 1 0 1 1:2 13:17

5. Циципас 2 0 2 0:4 8:12

Хуркач заменил снявшегося с турнира из-за травмы Циципаса.

Красная группа. Третий тур. Карлос Алькарас (Испания, 2)—Даниил Медведев (Россия, 3) 6:4, 6:4.

Положение в группе

И В П С Г

1. Алькарас 3 2 1 5:2 39:33

2. Медведев 3 2 1 4:2 33:28

3. Зверев 2 1 1 2:3 28:27

4. Рублев 2 0 2 0:4 13:25

Матч Андрей Рублев (Россия, 5)—Александр Зверев (Германия, 7) завершился после подписания номера в печать.

Сегодня в 1/2 финала встречаются: Синнер—Медведев, Алькарас—Джокович.