Суд ООН обязал Азербайджан обеспечить безопасное возвращение армян в Карабах

Международный суд ООН распорядился о временных мерах по иску Армении к Азербайджану. В частности, суд обязал Азербайджан обеспечить безопасное, беспрепятственное и быстрое возвращение армян, покинувших Нагорный Карабах после 19 сентября и желающих вернуться, передает Armenpress.

Кроме того, согласно решению суда, Азербайджан обязан обеспечить армянам в Нагорном Карабахе возможность безопасно и быстро покинуть регион, если они этого хотят. Баку также обязали воздержаться от применения силы и запугивания армянских жителей Нагорного Карабаха.

Суд также постановил, что Азербайджан обязан сохранять и защищать личные и имущественные документы армян Нагорного Карабаха, а также основываться на них в своей административной и законодательной практике. Баку обязали предоставить суду отчет о проделанной работе в течение восьми недель со дня оглашения постановления.

О подаче Арменией иска в Международный суд ООН стало известно 29 сентября. В иске Ереван обвиняет Баку в дискриминации проживающих в Карабахе армян и требует от Азербайджана вывести военных с гражданских объектов региона, помочь в восстановлении газоснабжения и электричества, а также не препятствовать работе Красного Креста в регионе. ООН в конце сентября сообщала, что не фиксирует фактов притеснения беженцев из Карабаха со стороны Азербайджана.

Об урегулировании конфликта в Карабахе — в публикации «Ъ» «Упрямство во имя мира».

Эрдни Кагалтынов