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Коммерсантъ FM
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ООН не фиксирует фактов притеснения беженцев из Карабаха со стороны Азербайджана

Азербайджан считает необоснованным иск, поданный Арменией в Международный суд ООН против Баку по делу о расовой дискриминации в связи с событиями в Нагорном Карабахе, заявил азербайджанский МИД. В ООН отметили, что не фиксируют случаев жестокого обращения с покидающими Карабах армянскими жителями.

Представитель верховного комиссара ООН по делам беженцев в Армении Кавита Белани сообщила, что структуры ООН не зафиксировали фактов негативного обращения с армянскими жителями Карабаха, покидающими эти территории и переезжающими в Армению. Она отметила, что массовый исход армян из Карабаха в любом случае является серьезной гуманитарной проблемой, но азербайджанцы не проявляют агрессии в отношении переселенцев.

«Выдвинутые Арменией 29 сентября иски с целью определения временных мер по судебному делу, связанному с применением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, абсолютно необоснованны и абсурдны. Азербайджанская сторона представит суду свою позицию, в которой отражены конкретные ответы на эти новые необоснованные претензии»,— сообщил официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде (цитата по ТАСС).

Как отметили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве, подача иска в Международный суд ООН свидетельствует о том, что Армения «не отказалась от притязаний на территорию Азербайджана» и пытается «выдвинуть в отношении Баку заведомо ложные обвинения в расовой дискриминации».

О подаче Арменией иска в Международный суд ООН стало известно 29 сентября. В иске Ереван обвиняет Баку в дискриминации проживающих в Карабахе армян и требует от Азербайджана вывести военных с гражданских объектов региона, помочь в восстановлении газоснабжения и электричества, а также не препятствовать работе Красного Креста в регионе.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян сегодня заявила, что в страну с территории Карабаха въехало за последнее время больше 100 тыс. человек.

Комиссия парламента Армении на этой неделе также приняла законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС), чтобы впоследствии подать иск на Азербайджан и в этот суд. В Кремле данное решение назвали «чрезвычайно враждебным» на фоне выдачи МУС ордеров на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой Беловой.

Подробнее о последнем обострении конфликта в Карабахе — в публикации «Ъ» «Азербайджан разжег мир».

Александр Кислов

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